印尼大選 佐科威可望連任總統

2019-04-18 00:43 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／綜合報導



佐科威和妻子昨展示小指上已投票的油墨。 （美聯社） 分享 facebook

印尼十七日舉行總統大選，根據五個獨立調查機構的「快速計票」結果顯示，百分之五十五選民投給現任總統佐科威，領先對手普拉伯沃七到十一個百分點。美聯社說，佐科威成功連任。

初步結果出爐後，佐科威表示，各項初步計票顯示他取得領先，他呼籲在選舉時分裂的選民重新團結起來，並感謝選務人員和政府機關讓選舉順利進行。普拉伯沃並未認輸，他告訴支持者保持冷靜，不要有破壞行為，並注意是否有選舉舞弊事件發生。普拉伯沃還說，他的陣營自行進行的出口民調顯示他才是領先者。

印尼總統佐科威（中）十七日針對大選計票結果發表談話後，向大批支持者揮手致意。 （美聯社） 分享 facebook

由於印尼幅員遼闊，官方計票需耗時數周，但透過獨立計票機構從全國各地抽樣調查統計選票，選情能在投票結束後很快明朗，而且印尼歷屆選舉快速計票結果都相當正確。印尼選委會則預計在五月廿二日公布正式結果。

五十七歲的佐科威將在今年十月開始第二個五年任期。紐約時報報導，將建設公路、機場、海港與交通運輸路線列為優先施政事項的佐科威，以政績獲得選民的認同。

印尼是全球人口最多的穆斯林為主國家。美聯社說，在普遍採行威權統治的東南亞地區，印尼堪稱民主堡壘，且可望在二○三○年成為全球經濟規模最大的國家之一。佐科威當選連任，可望持續深化印尼的民主進程。

佐科威的對手普拉伯沃出身軍方，是前總統蘇哈托的女婿，他已是第四度出馬選總統，上屆也是以些微差距敗給佐科威。部分批評人士則擔心普拉伯沃當選總統後，將讓印尼重回獨裁統治。在這場選舉中，他積極尋求欲擴大伊斯蘭戒律在日常生活中實施的強硬派穆斯林支持，而為了反制普拉伯沃，佐科威也大打宗教牌，除選擇保守的伊斯蘭教士安明為競選搭檔外，更在十四日前往聖地麥加朝聖，以消除外界對他信仰「不夠虔誠」的質疑。

這次印尼大選除了正副總統，全國有約廿五萬名候選人角逐國會議員、地方代表理事會、省及縣市議會議員等，共約兩萬個席次，其中競逐國會五百七十五個席次的就有約八千人。一億九千兩百萬合格選民十七日在六小時內投完五張投票，是全球最大規模的總統直選及單日選舉活動。印尼全國有超過一萬七千個島嶼，八十萬個投開票所，選務人員六百萬人，是全世界選務工作最複雜的選舉。