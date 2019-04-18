親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
巴黎聖母院火劫
貿易戰風雲再起
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

印尼大選 佐科威可望連任總統

2019-04-18 00:43聯合報 編譯陳韋廷／綜合報導

佐科威和妻子昨展示小指上已投票的油墨。 （美聯社）
佐科威和妻子昨展示小指上已投票的油墨。 （美聯社）
分享

印尼十七日舉行總統大選，根據五個獨立調查機構的「快速計票」結果顯示，百分之五十五選民投給現任總統佐科威，領先對手普拉伯沃七到十一個百分點。美聯社說，佐科威成功連任。

初步結果出爐後，佐科威表示，各項初步計票顯示他取得領先，他呼籲在選舉時分裂的選民重新團結起來，並感謝選務人員和政府機關讓選舉順利進行。普拉伯沃並未認輸，他告訴支持者保持冷靜，不要有破壞行為，並注意是否有選舉舞弊事件發生。普拉伯沃還說，他的陣營自行進行的出口民調顯示他才是領先者。

印尼總統佐科威（中）十七日針對大選計票結果發表談話後，向大批支持者揮手致意。 （...
印尼總統佐科威（中）十七日針對大選計票結果發表談話後，向大批支持者揮手致意。 （美聯社）
分享

由於印尼幅員遼闊，官方計票需耗時數周，但透過獨立計票機構從全國各地抽樣調查統計選票，選情能在投票結束後很快明朗，而且印尼歷屆選舉快速計票結果都相當正確。印尼選委會則預計在五月廿二日公布正式結果。

五十七歲的佐科威將在今年十月開始第二個五年任期。紐約時報報導，將建設公路、機場、海港與交通運輸路線列為優先施政事項的佐科威，以政績獲得選民的認同。

印尼是全球人口最多的穆斯林為主國家。美聯社說，在普遍採行威權統治的東南亞地區，印尼堪稱民主堡壘，且可望在二○三○年成為全球經濟規模最大的國家之一。佐科威當選連任，可望持續深化印尼的民主進程。

佐科威的對手普拉伯沃出身軍方，是前總統蘇哈托的女婿，他已是第四度出馬選總統，上屆也是以些微差距敗給佐科威。部分批評人士則擔心普拉伯沃當選總統後，將讓印尼重回獨裁統治。在這場選舉中，他積極尋求欲擴大伊斯蘭戒律在日常生活中實施的強硬派穆斯林支持，而為了反制普拉伯沃，佐科威也大打宗教牌，除選擇保守的伊斯蘭教士安明為競選搭檔外，更在十四日前往聖地麥加朝聖，以消除外界對他信仰「不夠虔誠」的質疑。

這次印尼大選除了正副總統，全國有約廿五萬名候選人角逐國會議員、地方代表理事會、省及縣市議會議員等，共約兩萬個席次，其中競逐國會五百七十五個席次的就有約八千人。一億九千兩百萬合格選民十七日在六小時內投完五張投票，是全球最大規模的總統直選及單日選舉活動。印尼全國有超過一萬七千個島嶼，八十萬個投開票所，選務人員六百萬人，是全世界選務工作最複雜的選舉。

印尼伊斯蘭
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

秘魯前總統涉貪被捕舉槍自轟 傷重不治

2019-04-17 23:56

日墜海戰機打撈無果…F35卻爆出近千缺陷、緊急迫降數翻倍

2019-04-18 00:41

葡萄牙馬迪拉島遊覽車翻覆 傳28人喪生

2019-04-18 04:26

南韓打二戰官司 日企急撤

2019-04-18 00:54

政績牌、宗教牌奏效！佐科威可望連任印尼總統

2019-04-18 00:46

軟體升級 波音737 Max有望復飛

2019-04-18 00:44

拒遭警方逮捕 祕魯前總統賈西亞拿槍自轟送醫急救

2019-04-17 22:44

牽制中國 日準航艦7月停靠菲蘇比克港

2019-04-17 22:21

選後印尼總統佐科威籲團結 普拉伯沃不認輸

2019-04-17 21:47

印尼總統大選誰贏? 2名候選人各自宣布當選

2019-04-17 19:55

委內瑞拉政局動盪 民眾尋求信仰慰藉

2019-04-17 18:36

全球選民受夠現狀選素人 烏克蘭諧星有望成總統

2019-04-17 18:34

印尼大選初步計票結果 現任總統佐科威領先

2019-04-17 17:34

視察養魚場扯到品德教育 金正恩力捧金正日與軍方

2019-04-17 17:29

印尼2億選票怎麼算？你所不知的快速計票

2019-04-17 17:20

金正恩突擊視察北韓空軍訓練 關注平壤防衛

2019-04-17 16:50

谷歌智慧城市受阻 加團體批侵犯隱私

2019-04-17 16:37

要蘇丹政府還政於民 非聯祭出15日期限

2019-04-17 16:36

印尼總統大選 現任佐科威暫時領先

2019-04-17 16:21

九州阿蘇山噴火 日本上調火山警戒

2019-04-17 15:03

印尼今總統、國會選舉 近2億選民決未來

2019-04-17 14:37

膀胱感染引起發燒 泰國86歲王太后住院治療

2019-04-17 13:26

民調數字=民主價值？從《脫歐：無理之戰》看台灣

2019-04-17 12:56

終止美軍涉入葉門戰爭決議案 川普否決

2019-04-17 12:44

全球最大規模！印尼總統國會大選登場 佐科威對選情樂觀

2019-04-17 12:34

出動大象運送投票箱！ 印尼大選後勤任務艱鉅

2019-04-17 12:31

影／麻疹疫情大爆發 世衛示警：全球首季病例激增

2019-04-17 12:26

波音737 Max復飛有望 FAA確認軟體升級「適操作」

2019-04-17 10:21

汶萊石刑同志：我們該如何看待伊斯蘭法？

2019-04-17 10:18

開創營收新來源 傳三星本月公布非記憶體晶片投資計畫

2019-04-17 09:39

巴西正式退出南美國家聯盟 加入進步論壇

2019-04-17 09:20

印尼選民開始投票！全球最大單日總統選舉登場

2019-04-17 09:02

日改口F-35A故障迫降7次非3次 戰機失事一周仍未尋獲

2019-04-17 08:08

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

聖母院起火前拍到「最後超暖照」 19萬名網友幫她尋人

2019-04-17 10:33

蘋果高通才剛和解 英特爾宣布退出5G智機數據晶片市場

2019-04-17 08:04

除了聖母院 世界8地標雷劈砲打火焚 最慘的是她…

2019-04-17 10:00

高通和蘋果意外和解 同意在全球放棄一切訴訟

2019-04-17 06:24

脖子「喀」一聲…23歲女躺床看電視 動脈破裂左側癱瘓

2019-04-17 11:00

關鍵15-30分鐘！消防員如何保住聖母院？

2019-04-17 08:50

聖母院火災警報器響兩次 錯失黃金23分鐘…火勢一發不可收拾

2019-04-17 09:28

經濟解析／蘋果和高通前嫌盡釋 究竟對誰最有利？

2019-04-17 07:21

印尼總統大選誰贏? 2名候選人各自宣布當選

2019-04-17 19:55

美中貿易協定若採對等機制 中國將「球員兼裁判」

2019-04-17 07:56

網瘋傳「散光圖」 網友驚呼：原來我的世界跟大家不一樣

2019-04-17 13:45

六華人乘客被美航趕下機？起因與繫安全帶有關

2019-04-17 15:08

秘魯前總統涉貪被捕舉槍自轟 傷重不治

2019-04-17 23:56

影／麻疹疫情大爆發 世衛示警：全球首季病例激增

2019-04-17 12:26

影／災後重回聖母院內部 這些古蹟文物救下來了

2019-04-17 13:41

科學家透露 女性比男性更擅於隱藏不忠

2019-04-17 15:14

拒遭警方逮捕 祕魯前總統賈西亞拿槍自轟送醫急救

2019-04-17 22:44

財報季火力全開 美股收高

2019-04-17 05:00

企業財報助美股走高 與蘋果和解 高通股價飆漲23%

2019-04-17 06:56

聖母院大火最英雄是他 火場救出耶穌受難荊棘冠

2019-04-17 17:40

日改口F-35A故障迫降7次非3次 戰機失事一周仍未尋獲

2019-04-17 08:08

考古界突破！巨石陣材料從何來 東歐愛琴海漂泊而至

2019-04-17 13:07

美國衰退新警訊！貨運業訂單、里程數下滑

2019-04-17 15:13

「女版神鬼交鋒」詐騙紐約上流社會 連續劇都想翻拍

2019-04-17 18:07

星耀樟宜正式開放 新加坡樟宜機場新地標

2019-04-17 14:17

巴黎聖母院重建漫長 恐難完全恢復原樣

2019-04-17 19:23

Uber司機拒載女大生墮胎 竟半路把人趕下車

2019-04-17 12:22

人小志氣高！看她如何以11歲之姿成為執行長

2019-04-17 14:26

波音737 Max復飛有望 FAA確認軟體升級「適操作」

2019-04-17 10:21

重建聖母院爭相捐款 兩大精品死對頭你捐1億我砸2億

2019-04-17 19:42

孕婦染眉驚變王小虎 勁粗了一倍「比四歲小孩蒙眼亂畫還醜」

2019-04-17 14:13

日本興起廁紙打蝴蝶結發揮「女性魅力」 網民罵：不衛生

2019-04-17 20:10

金融時報：郭董選總統 會像川普掀起政壇大震撼

2019-04-17 16:49

不只賣巧克力 Godiva要在全球開2,000家咖啡連鎖店

2019-04-17 14:22

否認救火慢 巴黎消防隊：真這樣，聖母院塔樓也已倒塌

2019-04-17 23:14

聖母院估計關閉至少三年 法總統誓言五年內重建

2019-04-17 09:54

聖母院遭火噬 川普致電馬克宏：美願協助重建

2019-04-17 08:46

德國雙胞胎姊妹 生日相隔97天

2019-04-17 16:32

巴黎聖母院重建企業界慷慨解囊 蘋果也響應

2019-04-17 05:00

富比世區塊鏈50強 鴻海與HTC榜上有名

2019-04-17 20:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top