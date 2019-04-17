拒遭警方逮捕 祕魯前總統賈西亞拿槍自轟送醫急救

2019-04-17 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



祕魯前總統賈西亞（Alan Garcia）17日因拒絕被警方逮捕，在自家拿槍朝自己頸部開槍，傷勢嚴重已被送往醫院急救。

賈西亞曾於1985-1990年及2006-2011年期間擔任祕魯總統，目前正因跟一起巨大貪腐醜聞有關的賄賂案被調查。 祕魯前總統賈西亞。路透 分享 facebook

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