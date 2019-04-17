委內瑞拉政局動盪 民眾尋求信仰慰藉

2019-04-17 18:36 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



隨著委內瑞拉國內政局動盪，加上停電與貧窮問題遲遲未解決，近期委國民眾不僅開始前往教會聚會，最多人數比往昔成長3成。專家也指出，民眾面對生活問題無法從政治人物得到答案時，信仰是唯一解藥。

缺水、電與食物

據《華盛頓郵報》報導，由於現任總統馬杜洛與反對黨領袖瓜伊多僵局未解，加上缺電、水與食物，委內瑞拉宗教團體指出，近日內信徒的人數開始大增。在首都卡拉卡斯1間教會的神父高德伊指出，「每場彌撒都擠滿了人，這在以前從未發生過。」另1位神父維爾瑪也指出，過去1年半來參加聚會的信徒爆增到近3,000人。

去年帶領1.6萬名信徒的電視佈道家貝爾圖奇投入總統選舉，結果獲得近100萬票支持，而且身為委國最大的宗教團體的天主教也公開反對馬杜洛。

人口3,000萬人的委內瑞拉時常傳出兒童與成人在垃圾堆撿食物，醫院則要求病患帶滴瓶就醫，青少年遭到槍殺等意外時有所聞。1名34歲的母親薇耶嘉絲表示，「在教會禮拜讓我們找到喜樂，甚至暫時忘了停電這件事，我們可以在上帝那裡找到安慰。」

教會吸引人潮

據《紐西蘭先驅報》報導，委國上個月全國大停電，造成數百萬人叫苦連天。惡性通貨膨脹更讓好幾多月的工資瞬間變成幾美元的價值，導致超過300萬人、佔總人口10分之1往國外逃難，形成拉丁美洲最大移民危機。

對於國內發展失序，當地媒體「搏動報」（El Impulso）就曾指出，「一切都不對勁。在這個國家，所有的事情都不一樣。工資與基本需求不一致，過去我們熟知的正常國家已不見、支解與遭綁架。」

皮尤研究中心指出，從每週禮拜與禱告次數來看，委內瑞拉過去被認為是拉丁美洲信仰最不虔誠的國家之一。研究拉丁美洲的華盛頓辦公室（Washington Office on Latin America）研究人員史麥德指出，「在沒有水、不知道有什麼東西可以吃時，這些都是挑戰，這也正好是宗教開始吸引人的地方。」

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