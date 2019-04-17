印尼大選初步計票結果 現任總統佐科威領先

2019-04-17 17:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



印尼17日舉行全球最大規模單日選舉活動，根據非正式計票結果，在開出的52%選票中，現任總統佐科威以接近55%的得票率領先。

截至台灣時間17日17時，佐科威以54.9%的得票率，在這場主軸聚焦於承諾提振就業與經濟的選戰中領先，對手普拉伯沃（Prabowo Subianto）得票率約45%。至少其他三項由民間民調機構進行的統計也顯示類似得票結果。