要蘇丹政府還政於民 非聯祭出15日期限

2019-04-17 16:36 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「非洲聯盟譴責蘇丹軍政府與其未來兩年的獨裁統治計畫。」非聯和平安全議會16日晚間表示，蘇丹在執政30年的巴席爾退位後，軍方臨時政府宣稱他們將在未來2年領導國家，民眾因此上街抗議，非聯也做出決策，要求蘇丹軍政府在15內將政權歸還給人民。

軍政府需還政於民

據美國《CNN》報導，蘇丹在執政30年的巴席爾被政變之後，軍方宣稱將在未來2年領導國家，但民怨四起，人民因而走上街頭抗議。非洲聯盟也要求蘇丹臨時軍政府，必須於15日內將政權歸還人民，否則將撤銷蘇丹在非聯的會員國權利，非聯和平安全議會表示，他們譴責蘇丹軍政府所做的一切改變，對於未來兩年的執政計畫也將嚴正表示拒絕。

報導指出，自蘇丹發生政變後，軍政府試圖安撫示威者，不僅解除宵禁，發起政變的臨時元首奧夫，也在掌權24小時後閃電卸任，而其他黨羽也畏懼政府首席情報員沙拉的辭職，會讓軍政府的所有成員被起訴。

回教世界內鬥

《歐洲新聞》則分析，在巴席爾倒台後，政變發起者國防大臣兼副總統奧夫取而代之，但隨即引來各界抗議，因此他僅掌權短短24小時，於當地時間週五黯然下台，身為國家情報局主席的沙拉也隨後辭職，外界認為，因為沙拉是蘇丹全國權利僅次於巴席爾的官員，在政變領導人奧夫下台後，沙拉勢必會成為眾矢之的。

奧夫下台後，目前由陸軍中將阿布爾汗接管軍政府，他目前是全蘇丹最資深的軍官，且身為全蘇丹陸軍的領袖，並曾於葉門戰爭中督軍。報導指出，有當地親近軍政府的媒體表示，包括阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯及埃及在內，都參與「剷除巴席爾、奧夫及沙拉」的計畫中，因為他們想削弱蘇丹國內的伊斯蘭勢力。

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