谷歌智慧城市受阻 加團體批侵犯隱私

2019-04-17 16:37 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



「加拿大不是谷歌的白老鼠！」加拿大「公民自由陣線」16日抗議谷歌將於多倫多進行的智慧城市計畫，他們認為，將都市規劃外包給私人公司只會讓它們壟斷市場，還有極高的個資暴露風險。

根據《BBC》報導，谷歌將在多倫多展開首個智慧城市計畫「Sidewalk」，期間會將許多服務進行智慧化、AI化與機器人化，未來可透過智慧電網節省能源，城市也將佈滿5G信號讓通訊無阻，家庭垃圾甚至可以透過智慧處理系統回收再利用。

谷歌在宣布計畫時稱，所有智慧化的基礎設施（電網、智慧住宅等）產生的數據都可匿名化，不會有個資外洩或遭盜用的風險。但《快公司科技網》提到，去年谷歌有兩位隱私顧問離職，讓外界對於谷歌是否真能維護個人隱私存疑。

「政府不能將會涉及個資隱私的都市規劃外包給私人公司！」公民自由陣線領導人布萊恩表示，這項由多倫多官方與谷歌的合作計畫非常糟糕，該計畫若實施，整個智慧城市區域的手機、電腦等3C產品都會透過智慧城市網上傳到雲端，造成用戶個資風險，谷歌不應該持有這麼多市民個資。

《多倫多太陽報》報導，該團體在給加拿大總理杜魯多、安大略省長福特與多倫多市長托利的公開信提到，關於個人隱私的計劃政府在外包給私人公司時須經過人民同意，否則會違憲，因為政府不能將人民的公共財（如政府掌握的個資）未經民主程序就直接授權私人公司使用。

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