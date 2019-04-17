九州阿蘇山噴火 日本上調火山警戒

2019-04-17 15:03 世界日報 編譯中心╱綜合16日電



日本九州的阿蘇火山16日出現噴火，圖為2016年噴發時景象。（路透） 分享 facebook 日本氣象廳16日表示，位於九州中部熊本縣的阿蘇山晚間約6時28分噴火，正持續觀察。氣象廳已上調阿蘇山火山警戒至第二級，管制第一火山口周邊一公里。

氣象廳發表熊本縣阿蘇火山「噴火速報」，指的是在一定期間內沒有發生噴發現象的火山噴發、或者已存在噴發現象的火山發生更大規模的噴發，氣象廳便會發表噴火速報，提醒民眾有必要注意今後的火山活動。

阿蘇山最近一次噴發是2016年10月，同年4月的熊本地震造成火山口部分山壁崩落，不久後發生小規模噴發。