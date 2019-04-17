親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
巴黎聖母院火劫
貿易戰風雲再起
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

從聖母院大火 看火災發生要素與防救災策略

郭台銘選總統 知情人士：「這二人」是促成他出馬的關鍵

影／麻疹疫情大爆發 世衛示警：全球首季病例激增

2019-04-17 12:26聯合報 記者周辰陽╱即時報導

世衛組織（WHO）日前提出警告，2019年1至3月間，世界各國通報的麻疹案例是去年同期的4倍，臨時數據指向全球各區有出現爆發的「明顯趨勢」。

今年全球爆發大規模麻疹疫情，根據美國疾病控制和預防中心的數據，如果接觸到這種病毒...
今年全球爆發大規模麻疹疫情，根據美國疾病控制和預防中心的數據，如果接觸到這種病毒，90％未接種疫苗的人會受到感染。 圖／美聯社
分享

麻疹是一種具有高度傳染性的病毒性疾病，常導致肺部與腦部感染等等嚴重的併發症。烏克蘭、馬達加斯加與印度並列最後疫情影響的區域，每百萬人就有成千上萬的通報病例。巴西、巴基斯坦與葉門等地都出現幼童等許多死亡案例，即便美國與泰國等疫苗接種率高的國家都出現麻疹病例上升跡象。

今年全球爆發大規模麻疹疫情，世衛組織（WHO）15日指出，2019年1至3月間，...
今年全球爆發大規模麻疹疫情，世衛組織（WHO）15日指出，2019年1至3月間，世界各國通報的麻疹案例是去年同期的4倍。路透
分享
數據顯示，約170國通報11萬2163個麻疹病例給WHO，而在去年同期，則是163國通報2萬8124個病例。WHO認為，有鑑於10個病例只有一人通報，全球實際麻疹病患數字有可能更高。

美國聯邦疾病防治中心（CDC）指出，今年20個州共有555個麻疹病例，是近20年來第二嚴重的疫情爆發。

專家指出，只要正確接種疫苗，麻疹可以完全預防，但防範疫情爆發的第一免疫階段（first immunisation stage）接種率需達到95%，全球各國目前卻只停在85%。

WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）與聯合國兒童基金會（UNICEF）執行主任佛爾（Henrietta Fore）聯名投書《CNN》指出，世界正處於麻疹危機，部分原因要歸咎於「疫苗相關的矛盾與困惑訊息激增」。

《BBC》分析指出，麻疹病原體沒有改變，疫情爆發要歸咎於人類自己。其中，貧窮國家的國民接種疫苗率不高，導致多數人口易受麻疹病毒威脅。富裕國家則是因為社群媒體的反疫苗（anti-vax） 假消息大肆流竄，使得部分家長拒絕讓小孩接種疫苗。

《BuzzFeed News》採訪的CDC傳染病部門副主管克拉克（Thomas Clark）表示，美國爆發的麻疹新疫情幾乎都可以追溯到旅行，其中包括國外遊客訪美或美國民眾出國。像美國迄今最大規模的麻疹疫情發生在紐約市布魯克林區的極端正統猶太人社群間，首例患者即是去過以色列後返國發病。

此外，反疫苗運動也讓防範疫情變得更加困難。有公衛專家認為，美國約半數的疫情發生在關係緊密的極端正統猶太人等少數宗教或族裔社群。除了亞馬遜等電子商務網站可以找到偽稱疫苗危險性的書籍外，臉書等社群媒體湧現的大量反疫苗宣傳，都是造成麻疹疫情大爆發的因素之一。

專家指出，必須加強線上反制假消息，各州也必須禁止以非醫療或宗教理由拒絕接種疫苗，才能避免這種疫情爆發繼續發生。

麻疹疫情疫苗
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

波音737 Max復飛有望 FAA確認軟體升級「適操作」

2019-04-17 10:21

膀胱感染引起發燒 泰國86歲王太后住院治療

2019-04-17 13:26

民調數字=民主價值？從《脫歐：無理之戰》看台灣

2019-04-17 12:56

終止美軍涉入葉門戰爭決議案 川普否決

2019-04-17 12:44

全球最大規模！印尼總統國會大選登場 佐科威對選情樂觀

2019-04-17 12:34

出動大象運送投票箱！ 印尼大選後勤任務艱鉅

2019-04-17 12:31

汶萊石刑同志：我們該如何看待伊斯蘭法？

2019-04-17 10:18

開創營收新來源 傳三星本月公布非記憶體晶片投資計畫

2019-04-17 09:39

巴西正式退出南美國家聯盟 加入進步論壇

2019-04-17 09:20

印尼選民開始投票！全球最大單日總統選舉登場

2019-04-17 09:02

日改口F-35A故障迫降7次非3次 戰機失事一周仍未尋獲

2019-04-17 08:08

印尼新總統 面臨五大挑戰

2019-04-17 02:59

日媒：金正恩擬下周訪俄 增加對美談判籌碼

2019-04-16 18:07

金正恩望談判有彈性 美國務卿：先維持承諾

2019-04-16 15:04

安倍晉三再訪核電廠 這次穿西裝不穿防護衣

2019-04-16 14:28

加拿大爆槍擊案 1座城市3處現場4名死者

2019-04-16 13:20

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

聖母院大火為何那麼難滅？ 消防專家：有3個原因

2019-04-16 14:38

聖母院起火前拍到「最後超暖照」 19萬名網友幫她尋人

2019-04-17 10:33

日本熊本縣阿蘇火山噴發 赴九州旅遊需注意最新訊息

2019-04-16 17:49

蘋果高通才剛和解 英特爾宣布退出5G智機數據晶片市場

2019-04-17 08:04

除了聖母院 世界8地標雷劈砲打火焚 最慘的是她…

2019-04-17 10:00

高通和蘋果意外和解 同意在全球放棄一切訴訟

2019-04-17 06:24

火焚巴黎聖母院 民眾痛哭跪禱：看著愛人逝去

2019-04-16 13:44

接生嬰兒不慎將其活活摔死 狠醫謊稱「病死」隱瞞三年

2019-04-16 15:54

搶救9小時 巴黎消防隊宣布聖母院大火已撲滅

2019-04-16 16:34

關鍵15-30分鐘！消防員如何保住聖母院？

2019-04-17 08:50

聖母院沒被德軍炸成碎片 卻毀於和平年代

2019-04-16 21:42

巴黎聖母院遇火劫 神父英勇衝火場搶救荊棘冠冕

2019-04-16 22:57

日本九州阿蘇山噴火 警戒第2級

2019-04-16 17:44

聖母院火災警報器響兩次 錯失黃金23分鐘…火勢一發不可收拾

2019-04-17 09:28

聖母院大火 疑包商不小心引起

2019-04-16 22:15

脖子「喀」一聲…23歲女躺床看電視 動脈破裂左側癱瘓

2019-04-17 11:00

LVMH集團老闆捐款2億歐元修復聖母院

2019-04-16 16:52

追趕台積電腳步 三星也完成5奈米製程研發

2019-04-16 17:09

經濟解析／蘋果和高通前嫌盡釋 究竟對誰最有利？

2019-04-17 07:21

本世紀來股價漲60,000% 這公司讓亞馬遜、蘋果望塵莫及

2019-04-16 13:39

富豪捐款助聖母院重建 已逾百億

2019-04-16 22:35

佛州百年男校驚爆27處亂葬崗 再揭虐童黑歷史

2019-04-16 18:32

月球愈來愈擁擠 全球各大車廠爭相登月

2019-04-16 19:42

巴黎聖母院大火 尖塔倒塌 重建恐花數十年

2019-04-17 00:36

愈禁愈熱 華為已取得全球半數5G訂單

2019-04-16 18:31

財報季火力全開 美股收高

2019-04-17 05:00

祝融肆虐巴黎聖母院 文化部長：最珍貴文物無恙

2019-04-16 22:44

影／直擊！夫妻登山遇雷擊 人震飛卻幸運毫髮無傷

2019-04-16 14:56

日改口F-35A故障迫降7次非3次 戰機失事一周仍未尋獲

2019-04-17 08:08

埃及考古大發現 4千年古墓重現光明

2019-04-16 18:45

企業財報助美股走高 與蘋果和解 高通股價飆漲23%

2019-04-17 06:56

美中貿易協定若採對等機制 中國將「球員兼裁判」

2019-04-17 07:56

4次人工受孕失敗仍不放棄 43歲母奇蹟喜獲4子

2019-04-16 16:43

這個商標名稱不雅 大法官辯論就是不願說口

2019-04-16 23:52

蘋果執行長庫克：我們會捐款助重建聖母院

2019-04-16 23:19

850年巴黎聖母院火線大搶救 保住主建築

2019-04-16 14:28

權力遊戲最終章…HBO危機

2019-04-17 03:06

火燒巴黎聖母院 重點一次掌握

2019-04-16 16:24

美中5G角力升溫 搶主導權

2019-04-17 02:57

聖母院祝融肆虐 法富豪地方政府捐款5億歐元

2019-04-16 20:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top