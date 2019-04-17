影／麻疹疫情大爆發 世衛示警：全球首季病例激增

2019-04-17 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



世衛組織（WHO）日前提出警告，2019年1至3月間，世界各國通報的麻疹案例是去年同期的4倍，臨時數據指向全球各區有出現爆發的「明顯趨勢」。 今年全球爆發大規模麻疹疫情，根據美國疾病控制和預防中心的數據，如果接觸到這種病毒，90％未接種疫苗的人會受到感染。 圖／美聯社 分享 facebook

麻疹是一種具有高度傳染性的病毒性疾病，常導致肺部與腦部感染等等嚴重的併發症。烏克蘭、馬達加斯加與印度並列最後疫情影響的區域，每百萬人就有成千上萬的通報病例。巴西、巴基斯坦與葉門等地都出現幼童等許多死亡案例，即便美國與泰國等疫苗接種率高的國家都出現麻疹病例上升跡象。

今年全球爆發大規模麻疹疫情，世衛組織（WHO）15日指出，2019年1至3月間，世界各國通報的麻疹案例是去年同期的4倍。路透 分享 facebook 數據顯示，約170國通報11萬2163個麻疹病例給WHO，而在去年同期，則是163國通報2萬8124個病例。WHO認為，有鑑於10個病例只有一人通報，全球實際麻疹病患數字有可能更高。

美國聯邦疾病防治中心（CDC）指出，今年20個州共有555個麻疹病例，是近20年來第二嚴重的疫情爆發。

專家指出，只要正確接種疫苗，麻疹可以完全預防，但防範疫情爆發的第一免疫階段（first immunisation stage）接種率需達到95%，全球各國目前卻只停在85%。

WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）與聯合國兒童基金會（UNICEF）執行主任佛爾（Henrietta Fore）聯名投書《CNN》指出，世界正處於麻疹危機，部分原因要歸咎於「疫苗相關的矛盾與困惑訊息激增」。

《BBC》分析指出，麻疹病原體沒有改變，疫情爆發要歸咎於人類自己。其中，貧窮國家的國民接種疫苗率不高，導致多數人口易受麻疹病毒威脅。富裕國家則是因為社群媒體的反疫苗（anti-vax） 假消息大肆流竄，使得部分家長拒絕讓小孩接種疫苗。

《BuzzFeed News》採訪的CDC傳染病部門副主管克拉克（Thomas Clark）表示，美國爆發的麻疹新疫情幾乎都可以追溯到旅行，其中包括國外遊客訪美或美國民眾出國。像美國迄今最大規模的麻疹疫情發生在紐約市布魯克林區的極端正統猶太人社群間，首例患者即是去過以色列後返國發病。

此外，反疫苗運動也讓防範疫情變得更加困難。有公衛專家認為，美國約半數的疫情發生在關係緊密的極端正統猶太人等少數宗教或族裔社群。除了亞馬遜等電子商務網站可以找到偽稱疫苗危險性的書籍外，臉書等社群媒體湧現的大量反疫苗宣傳，都是造成麻疹疫情大爆發的因素之一。

專家指出，必須加強線上反制假消息，各州也必須禁止以非醫療或宗教理由拒絕接種疫苗，才能避免這種疫情爆發繼續發生。