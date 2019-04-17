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波音737 Max復飛有望 FAA確認軟體升級「適操作」

2019-04-17 10:21聯合報 記者張聲肇╱即時報導

美國聯邦航空管理局安全小組16日確認波音737 Max機型軟體升級已「適合操作」...
美國聯邦航空管理局安全小組16日確認波音737 Max機型軟體升級已「適合操作」， 停飛可望解除。圖為西南航空公司一架波音737 Max客機。美聯社
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美國聯邦航空管理局（FAA）安全審核小組16日確認，波音737 Max機型軟體升級已「適合操作」， 但FAA要等到波音提出軟體更新報告及飛行員訓練手冊後，才會正式核准737 Max復飛。

全球300多架該型飛機因半年內連續兩架墜毀，造成近350人死亡而停飛。出事後，波音開始針對自動控速的機動特性增強系統(MCAS)軟體進行修正，因為初步調查顯示，感測器失靈導致機動特性增強系統自動啟動，在墜毀前不斷壓低機鼻。兩架飛機都是鼻頭朝下墜毀。

波音說，更新後的軟體經過96次159小時飛行測試，客戶已被告知控速系統修正結果，也讓客戶代表親臨模擬飛行狀況。

FAA飛行標準化小組雖然確認更新後的系統軟體「適合操作」，仍建議飛行員接受地面訓練，熟悉「系統內容、功能、可能失靈的情況，並通知全體空服員」。

FAA同時也邀請了中國大陸、歐洲、加拿大、巴西、印尼、衣索比亞等航管官員一起檢視修正軟體的進度。

FAA的小組由業界專家、飛行員和工程師共同組成。2017年審核該737 Max機型飛行許可的小組，一致認為沒必要為了這個新控速系統，要求飛行員接受模擬飛行訓練，理由是操作方式跟更早出廠的737型飛機沒什麼差別。

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