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日改口F-35A故障迫降7次非3次 戰機失事一周仍未尋獲

2019-04-17 08:08聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本一架F-35A戰機9日失事墜毀，圖為青森縣三澤基地的同型戰機。（美聯社）
日本一架F-35A戰機9日失事墜毀，圖為青森縣三澤基地的同型戰機。（美聯社）
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日本航空自衛隊部署於三澤基地的F-35A失事一周，仍未尋獲其他機體與飛行員，美日2+2會談將針對此事商議。此外，防衛省16日改口，目前為止F-35A在國內飛行時緊急迫降共7次，非之前宣布的3次。

F-35是美國最先端匿蹤戰機，為保全最新銳戰機情報，美軍也罕見投入搜索。19日在華府舉行日美外交防長會談(2+2)，雙方也將對F-35A事故進行討論。時事通訊指出，如果日方遲遲未能確定失事機的位置，可能要求美國海軍派遣專家和TPL-25型拖曳聲波定位器支援。

時事通訊等報導，事故至今一周，除了尋獲部分尾翼之外，能未能回收其他部分，也尚未捕捉到飛行紀錄器(FDR)發出的訊號。海上自衛隊護衛艦「雷( Ikazuchi)」、潛艦救難艦「千代田(Chiyoda)」、直升機SH-60K持續進行海面與海中搜索，目前仍未能鎖定地點。

TPL-25型拖曳聲波定位器可以探測至水深6000公尺處，去年12月6日駐日美軍海軍陸戰隊岩國基地所屬FA-18戰機與KC-130補給機在高知縣外海因擦撞墜海，也曾被使用。

此外，防衛省16日表示，截至今年2月底為止，已部署在三澤基地的13架F-35A中，5架曾因故障緊急迫降，總數為7次。每次都因為操控系統或燃料系統顯示異常的警報裝置啟動，在名古屋機場、三澤基地、千歲基地等處緊急著陸，飛行員皆未受傷。每次都在更換相關零部件後，確認沒有異常，安全無虞，再次進行了飛行。

防衛省日前說明，失事墜毀的F-35A戰機是國內組裝1號機，曾於2017年6月、2018年8月兩度在飛行中發生故障並緊急迫降，國內組裝的4號機在2018年4月時曾因誤啟動座艙罩未上鎖的指示燈緊急迫降。防衛省新公佈的資訊指出，2018年7至10月間，國內組裝的2、3、4號機各出現1次緊急著陸，今年1月在美製造的另1架戰機也曾發生1次故障。

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