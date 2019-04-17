印尼新總統 面臨五大挑戰

2019-04-17 02:59 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



印尼總統大選17日登場，外國投資人看好印尼現任總統佐科威能順利「擺平」對手，今年來持續把資金投入印尼。不過，不管佐科威是否順利連任，新任總統都將面臨提振成長、創造就業、縮減經常帳逆差、吸引外國投資、及穩定通膨等五大經濟挑戰。

印尼股市今年來外資淨流入額已達10億美元，與去年同期淨流出逾20億美元恰成明顯對比，顯示外資對印尼經濟前景的看法明顯好轉。

法國巴黎銀行新興債市負主任單伯表示，如果佐科威勝選，預料外資將繼續流入，使經常帳收支改善，並將使印尼盾進一步升值。

德意志銀行財富管理部門新興市場投資長胡英指出，若佐科威勝選，等於是在某種程度上保證印尼將繼續走正確的道路。

分析師指出，佐科威若勝選，預料政府將擴大基礎建設支出，將能進一步帶動房地產及營建類股。最新民調顯示佐科威將擊敗對手。但分析家指出，如果他只是小勝，甚至敗選，金融市場將高度震盪。

彭博資訊分析，印尼新任總統將必須提振成長，雖然政府預測今年成長率將達2013年最高的5.5%，但在全球成長減緩等背景下，要達到這個目標的挑戰不小。