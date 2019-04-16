聖母院大火效應 「鐘樓怪人」衝上亞馬遜暢銷書榜首

2019-04-16 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



法國巴黎聖母院15日發生大火震驚全球，奇特地帶動法國文豪雨果作品「巴黎聖母院」（台譯鐘樓怪人）銷售量。根據亞馬遜網站，平裝本的「巴黎聖母院」（Notre-Dame de Paris）不但衝上暢銷書榜首，而且庫存銷售一空。