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聖母院大火效應 「鐘樓怪人」衝上亞馬遜暢銷書榜首

2019-04-16 22:02聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

法國巴黎聖母院15日發生大火震驚全球，奇特地帶動法國文豪雨果作品「巴黎聖母院」（台譯鐘樓怪人）銷售量。根據亞馬遜網站，平裝本的「巴黎聖母院」（Notre-Dame de Paris）不但衝上暢銷書榜首，而且庫存銷售一空。

雨果於1831年出版「巴黎聖母院」，描述吉普賽少女愛絲梅拉達和其貌不揚的駝背敲鐘人加西莫多的悲劇故事，以聖母院為主舞台。

雨果小說「巴黎聖母院」躍上亞馬遜暢銷書榜首，且庫存售罄。（取自亞馬遜官網）
雨果小說「巴黎聖母院」躍上亞馬遜暢銷書榜首，且庫存售罄。（取自亞馬遜官網）
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迪士尼將鐘樓怪人改編為動畫電影。（路透）
迪士尼將鐘樓怪人改編為動畫電影。（路透）
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巴黎聖母院法國大火
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