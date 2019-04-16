大陸網詐成員以聖母院重建 詐騙捐款

2019-04-16 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



巴黎聖母院被燒，多國表達痛惜，法國稱隨即將展開搶救復原工作，大陸也立即有人以重建名義在微信朋友圈詐騙捐款。