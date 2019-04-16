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大陸網詐成員以聖母院重建 詐騙捐款

2019-04-16 21:59聯合報 記者陳言喬╱即時報導

巴黎聖母院被燒，多國表達痛惜，法國稱隨即將展開搶救復原工作，大陸也立即有人以重建名義在微信朋友圈詐騙捐款。

大陸網路詐騙成員與時俱進、不落人後。聖母院大火後不久，大陸微信朋友圈就出現一則以法國總統為名的「聖母院眾籌重建」的捐款倡議，倡議書以中、法文併陳，文中說「你好，我是法國總統馬克龍（台譯馬克宏）。我國聖母院正在向全世界眾籌重建。每份善款額度為518元，如果一次性捐助5份以上的，我們將在聖母院復原時，在正門口西側的磚頭上刻上你的大名。感恩比心！直接發紅包到我本人即可」。

巴黎聖母院被燒，即將展開復原工作，大陸立即有網友以捐款重建名義在微信朋友圈詐騙。...
巴黎聖母院被燒，即將展開復原工作，大陸立即有網友以捐款重建名義在微信朋友圈詐騙。(取自網路)
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法國微信詐騙
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