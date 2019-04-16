日媒：金正恩擬下周訪俄 增加對美談判籌碼

2019-04-16 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



北韓領導人金正恩。 法新社 分享 facebook

日本媒體共同社報導，已打造北韓新體制的北韓朝鮮勞動黨委員長金正恩有意透過加強與俄羅斯的關係，來穩固對美談判的基礎。金正恩將於近期訪問俄羅斯遠東地區，與俄羅斯總統普亭舉行首次峰會。也有消息稱雙方已經就下週在海篸威近郊的島上舉行會談展開最終協調。

報導引述遠東沿海地區有關部門負責人表示，「俄朝峰會計畫24日在海篸威近郊的俄羅斯島舉行」，不過俄總統發言人佩斯科夫稱會談籌備工作之前就已展開，時間和地點「現階段沒有可以詳細透露的」，暗示兩國間還未達成最後共識。

另一名外交消息人士則稱，普亭預計25至27日出席中國大陸在北京舉辦的「一帶一路」經濟帶構想相關國際會議，可能在訪中前順路前往海篸威。俄朝可能正在探討假借普亭視察遠東地區之機，與金正恩舉行會談的方案。

雖然2月底美朝峰會對北韓去核化談判破裂，但金正恩本月12日在最高人民會議上發表的首次施政演說中，表達了與美國總統川普舉行第三次會談的意願，要求美方提出北韓可以妥協的方案，並表示「將等到年底」。

共同社分析，金正恩已完成北韓新體制調整，擴充其直屬機構國務委員會，並加強外交陣容。金正恩在試探與美國能否形成共識的同時，又鎖定俄羅斯，似乎有意尋求俄羅斯支持，在對美談判時能向中國大陸一般，做為北韓後盾。

每日新聞日前也有同樣的分析。並指今年是故北韓領導人金日成首度訪問蘇聯（俄羅斯前身）、兩國簽署經濟文化合作協定70周年，成為金正恩訪問俄羅斯很好的理由。北韓將在11日舉行最高人民會議，金正恩訪俄時間表很可能在最高人民會議後變的明朗。

今年年初以來，俄朝兩國間高官往來趨於頻繁。有金正恩「執事」之稱的北韓國務委員會部長金昌善也在3月19至25日訪問了俄羅斯。金昌善在二次美朝會談時擔任先遣部隊，負責確認金正恩所有行程細節。相關情報更指出，金昌善訪俄部分行程中，負責金正恩安全保護的護衛司令部副司令官金哲圭也隨行出席。此一訊息讓人解讀俄朝雙方對金正恩訪俄已進入最後協調。