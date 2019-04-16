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為氣候上倫敦街頭 英環團籲零碳排放

2019-04-16 17:16台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

英國環保人士為了氣候議題走上街頭，抨擊英政府忽視環保政策，至少100人因違反秩序法被捕！英國環保人士於16日進行環保議題的示威遊行，盼英國政府能落實2025年碳排放量為零的政策，但已有百人被捕。環團指出，這項抗議活動主要是由英國氣候組織所倡導的，未來幾天還會在33個國家、共約80個城市舉行示威，盼各國政府能傾聽環境友善的聲音。

根據《路透社》報導，成千上萬的環保積極人士於16日在倫敦街頭發起示威遊行，這場遊行幾乎癱瘓了倫敦的市中心，包含大理石拱門、牛津廣場與滑鐵盧橋等地。參與者不停高喊其訴求，盼當局能落實環保政策，並保證到2025年的碳排放量是完美的0。

儘管英國警察目前以違反公共秩序法，至少已逮捕100位示威者，但這群環保人士仍堅持要遊行為期一週。參與者麥肯指出，之所以用如此激烈的方式抗議，正是因為環境保護與氣候變遷的威脅性已刻不容緩，不是寫請願書、高喊一些空泛口號就能解決的，若能在倫敦街頭示威一週，才能把訴求傳遞給其他英國人民與決策者。

《英國衛報》則報導，這起抗議活動是由英國氣候組織所發起，他們透過網路組織了一場系統性的全球示威運動，預計將在未來幾天，舉行另外33個國家、共80個城市的上街遊行。該組織認為，氣候變遷的證據屢見不鮮，但多數國家仍不在意，僅象徵性地在跨國環保會議上喊口號，並無確實的行動。

因此，該組織對英國政府的訴求，除了2025年碳排放歸零之外，還包含建立公民大會（不讓環保決策成為當局的一言堂），探討如何應對氣候異常、生物多樣性減少的問題；他們也在16日公佈他們給英國首相梅伊的信，其中隱隱含有威脅語氣寫著：若政府並不採取行動，遊行不排除升級為破壞性行動。

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英國碳排放倫敦
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