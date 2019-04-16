影／直擊！夫妻登山遇雷擊 人震飛卻幸運毫髮無傷

2019-04-16 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



西班牙一對夫妻日前爬山時不幸遇上惡劣天氣，兩人在冰雹中擺拍時，一道閃電突然劈下，把兩人瞬間震飛，所幸都沒有受傷。這驚險萬分的過程，全被他們的手機拍下。圖片擷取《每日郵報》影片 分享 facebook 西班牙有一對夫妻，日前去爬山時遇上惡劣天氣，兩人在冰雹中擺姿勢拍照錄影時，一道閃電瞬間劈下來，把夫妻倆震飛，但兩人都奇蹟似沒有受傷。這驚險萬分的過程，全被他們的手機拍攝下來。

《每日郵報》報導，瑪格妲蓋亞多（Magda Gallardo）和先生馬塞爾（Marcel），日前從西班牙加泰隆尼亞的馬塔羅市（Mataro）出發，前去蒙特塞尼山脈（Montseny Massif）登山，兩人出發時雖然風和日麗，但登上約1700公尺高的峰頂時，卻遇上惡劣天氣和冰雹。

當時兩人站在山頂準備照相留念，一道閃電突然間劈下來、伴隨著巨大轟鳴聲，夫妻倆瞬間被震飛，但奇蹟般毫髮無傷，而且他們當下還不知道發生什麼事，直到回家觀看影片才知道，自己驚險與死神擦肩而過。

影片中可見，瑪格妲準備拍照時，一道青紫光的閃電突然打在兩人腳邊的濕地上，讓馬塞爾摔得兩腳朝天。瑪格妲表示，他們看到影片後感到很驚訝，因為山上雖然有下冰雹，但卻不見打雷或閃電，馬塞爾則指出，事發後有聞到燒焦味。

人被雷擊的機率在各地都不同，新加坡《亞洲新聞台》（Channel NewsAsia）曾報導，根據國立新加坡大學的教授計算，當地人在一年中被雷擊的機率是28萬6千分之1。

蓋亞多的親友開玩笑表示，兩人幸運逃過一劫，應該趕快去買樂透。