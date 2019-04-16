聖母院大火為何那麼難滅？ 消防專家：有3個原因

2019-04-16 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



法國巴黎聖母院15日傍晚驚傳大火，火勢延燒數小時後已受控制，儘管保住建築主體結構和兩座鐘樓，但尖塔和屋頂都遭焚毀。消防專家透露，這場火災之所以那麼難撲滅，原因出在三點，包括歷史久遠的木質屋梁、石磚外牆和建築物高度。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，聖母院的天花板上有數千根橡木橫梁，其中一些可以追溯至12世紀，這些歷史悠久的木造橫梁組成高聳的屋頂，卻也因此讓火勢快速延燒。

一旦這些木造結構開始燃燒，外部石磚將火焰和煙霧包在裡頭不斷悶燒，使消防員因為石磚阻擋，而無法輕易灌救到內部。此外，聖母院的高度也帶來挑戰，讓火焰有更多氧氣可以增長，使救火工作變得更加複雜。

美國紐約約翰傑刑事司法學院消防科副教授科貝特（Glenn Corbett）表示，助燃物充斥在上方（屋頂），消防員難以迅速向這地方灌救。

美國總統川普曾在推特上發文，建議用灑水飛機救火。法國民防部門早先已出面打臉川普，稱此舉恐使聖母院坍塌。

科貝特也指出，沒有一架消防飛機能以時速幾百英里的速度停留於定點並灌救。此外，科貝特也排除直升機的使用，「你會遇到的問題是，火場內的熱空氣上升，也就是所謂的煙囪效應，你無法在熱空氣中駕駛直升機，因為空氣太稀薄了」。