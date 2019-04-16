福島核災8年 燃料棒移除工作啟動

2019-04-16 14:30 世界日報 東京記者 世界日報 東京記者 蔡佩芳 ／15日電



福島核災8年燃料棒移除工作啟動，比預定晚4年。 歐新社 分享 facebook

東京電力公司15日開始取出福島第一核電廠三號機組燃料池中的燃料棒，這是首次嘗試從爐心熔毀機組取出核燃料，比東電原本規畫晚了四年又四個月。

三號機燃料池位於發生爐心熔毀及氫氣爆炸的反應爐建物上方，存放未使用核燃料52束、使用過核燃料514束，總計566束。核燃料使用後會長時間發熱並釋出輻射線，為了冷卻及遮蔽輻射線，放入燃料池存放，因建物曾受氫爆影響，從安全管理的角度，早日取出內存的燃料棒是當務之急。

福島核災8年，燃料棒移除工作啟動，比預定晚4年。 美聯社 分享 facebook 取出作業利用相關機具把燃料池中的燃料棒裝入運送容器內，一個容器可容納七束燃料棒。裝滿後，再透過建物上方設置的專用起重機把運送容器放進大型貨車，移至核電廠區內共同燃料池暫存，取出作業目標在2020年度完成。

由於燃料池附近輻射線量很高，作業員不能長期停留，必須透過遠端操作，與一般核電廠作業不同，如何安全進行成為考驗。取出作業先從輻射線量低的未使用核燃料著手，每一束燃料棒重量約250公斤，慢速下進行，將一束燃料棒放進運送容器內至少需兩個小時。15日完成四束裝箱。

這項作業原訂2014年底啟動，已延遲逾四年，取出用過核燃料是走向廢爐的一項重要工程；此外，根據日本政府廢爐進度表，預計2021年開始取出反應爐中熔毀的核燃料。

福島第一核電廠受到東日本大震災帶來海嘯影響，六座機組中的一號機到四號機都發生核事故。事故當時，四座機組共存有3108束核燃料，未發生爐心熔毀的四號機存有1535束，數量最多，已在2014年底取出。