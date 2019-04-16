影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



法國知名景點巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris），15日傍晚發生嚴重大火，雖然目前火勢已經受到控制，但內部照片顯示，大火燒穿屋頂，造成嚴重損害。目前起火原因仍不明，但《BBC》指朝修繕工程意外調查。法國總統馬克宏表示，已避免全毀的最糟狀況、誓言重建聖母院是「法國命運的一部分」，宣布16日起發起國際募款。

巴黎聖母院15日傍晚竄出大火，短時間內快速燒遍整棟主建築物；儘管聖母院內的鎮館聖物「耶穌荊棘冠」與「聖路易祭袍」都緊急救出，但聖母院屋頂被大火燒穿，幾乎全毀，館內的壁畫、馬賽克與玻璃彩繪等「損毀狀態則令人不忍評估」，尖塔更是在眾人眼前不敵火舌倒塌，讓圍觀民眾忍不住驚呼。

大火發生後，數以千百計的民眾聚集在西堤島、塞納河岸和橋上，目睹這悲傷的一幕，有人低聲哭泣，有人抱著頭難以置信，更有大批民眾開始吟唱聖歌，下跪為聖母院禱告，祈求平安。

法國總統馬克宏在事後立即取消預定針對「黃背心運動」的重大演說，趕往救災現場視察。他表示避免全毀的最糟狀況，並承諾會重建聖母院，宣布自16日起發起國際募款。馬克宏：「巴黎聖母院被大火吞噬，整個國家的震撼難以言喻。今晚，我也為所有天主教友與整個法國禱告。與我的同胞一樣，今晚的烈焰就像灼傷我們一般，令我傷心欲絕。」

巴黎聖母院聳立在塞納河的西堤島上，擁有856年歷史，始建於1163年，並在1345年完工，建築物包括2座高69公尺的塔樓和一座高90公尺、重750噸的尖塔，是歐洲歷史上第一座全哥德式的教堂，也是巴黎歷史悠久最具代表性的古蹟，每年吸引約1300萬名遊客慕名前來，但也因此對年久失修的聖母院帶來不少壓力，當局因此在發現建築體出現裂痕，擔憂可能造成坍塌後，展開耗資600萬歐元（約2.1億新台幣）的整修工程。