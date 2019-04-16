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拿破崙加冕、聖女貞德平反 巴黎聖母院見證歷史

2019-04-16 10:13聯合報 記者季晶晶╱即時報導

巴黎聖母院是法國最具象徵意義的地標之一，見證過許多歷史事件。圖為1911年的聖母...
巴黎聖母院是法國最具象徵意義的地標之一，見證過許多歷史事件。圖為1911年的聖母院資料照片。美聯社
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有850年歷史的巴黎聖母院15日失火，這裡是法國最具象徵意義的地標之一，正面的兩座哥德式方塔睥眤周邊建築，除了是巴黎人生活重心外，每年能吸引約1300萬名觀光客。

矗立塞納河畔的巴黎聖母院正式名稱為「聖母主教座堂」（Notre Dame Cathedral），是天主教巴黎總教區的主教座堂，見證過許多歷史事件：亨利六世和拿破崙的加冕典禮、聖女貞德平反訴訟、蘇格蘭國王詹姆士五世迎娶法國貴族瑪德琳，以及法國前總統戴高樂和密特朗的追思彌撒。

法國大文豪雨果也以聖母大教堂做為故事場景創作小說《鐘樓怪人》，後來改編為音樂劇和迪士尼電影。

中世紀哥德式藝術風格的巴黎聖母院由路易七世下令修建，希望它能代表巴黎政治、經濟、智識和文化力量。這座雄偉建築的第一塊石頭有130公尺長、48公尺寬，自1163年開工後，花了兩百年，到1345年才完工，其後幾世紀仍不斷修改。巴黎當時已成為法國權力中心，需要宗教建築來彰顯新地位。

法國大革命時期，聖母院遭損毀和忽視。《鐘樓怪人》讓讀者注意到此事，促成1844至1864年之間的重大翻修。

聖母院西面的雙塔有69公尺高，是13世紀初所建。北塔開放參觀，觀光客可爬387階石梯上鐘樓。南塔置有教堂的10座大鐘。最知名的老鐘是「艾曼紐」（Emmanuel），法國歷史多數重大事件都會敲響這口鐘，包括國王加冕典禮、教宗到訪，並宣告兩次世界大戰結束，也曾在2011年紐約世貿中心雙塔遇襲時鳴鐘。

與雙塔約同時蓋成、原始的教堂尖頂因為是木質構造，因幾百年的風吹雨打而腐朽不堪，18世紀時移除，後來才重新修復，可惜在這次大火中倒塌。火勢也使木質穹頂的大部分受損。

法國總統馬克宏已誓言修復聖母院，16日即將展開國際募款。擁有Gucci、Yves Saint Laurent、Balenciaga等精品品牌的開雲集團（Kering）董事會主席兼執行長皮諾特（François-Henri Pinault）率先發布聲明表示，將捐出1億歐元（約台幣35.45億元）。

巴黎聖母院火警。美聯社
巴黎聖母院火警。美聯社
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