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蔡小牙籤、賴豬八戒？韓國瑜連珠砲 最嗆是這句

NHK報導：台灣人把日本當據點 對中國撥大陸打詐騙電話

2019-04-16 08:42聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

NHK電視台今早晨間新聞大幅報導台灣詐騙集團鑽法律漏洞，利用日本空屋犯案。日本警方上月逮捕台灣10名男女，涉嫌利用在山梨、千葉兩處民宅，向中國大陸打詐騙電話。報導指出，兩處民宅原本都是閒置空屋，詐騙集團便宜買下、租來當成作案的據點。

這10名男女因入境時謊報入境目的及住處，而被日本警方逮捕。警視廳查出，他們入境日本後，先後利用山梨縣甲府市及千葉縣東金市兩據點，向中國大陸撥打詐騙電話，警方在兩處都搜到許多手機、名單及詐騙教學指引等。

由於受害者在中國大陸，涉及搜查權問題，日本警方無法直接調查，警視廳已將扣押的詐騙用名單提供給中方。警方人士指出，沒聽過外國詐騙集團利用日本當犯罪據點而被查獲的案子，也沒有確立搜查的方法，現在還在摸索中。

據報導，千葉縣東金市民宅前屋主因為要搬家，從前年秋天開始出售房子，空屋閒置了10個月左右；去年8月時，一名自稱在台經營中古車買賣生意的40多歲男子，透過東京房仲公司找上門。

屋主表示，對方背個背包，打扮休閒，看起來不像壞人。對方表示因工作關係偶而會來日本，買房子是為了方便台灣朋友到日本時住的。屋主不疑有他，便以700萬日圓的價格售出。買方在買賣契約上填的地址是台灣台中市。

該棟房子周邊都是樹林和農田，窗戶貼得很嚴實，無法窺探屋內情形。附近居民表示，去年11月左右起就看到2、30多歲男子開著山梨縣車牌的車子搬過來。

新屋主和鄰居沒有往來，只在搬來1個月左右，因下水道漏水問題，附近居民曾來敲門。新屋主不會講日語，透過手機翻譯軟體表明自己「來自中國」，幾天後還拿了點心去向鄰居道歉。他向鄰居表示，他來日本唸書，現在在料理學校就學，因附近確實有所大學接受中國大陸留學生，居民們也不覺得奇怪。

被詐騙集團利用的山梨縣甲府市民宅，則是4年前有個甲洲市的中古車買賣公司說，想租來當作公司用。當時由台灣出身的50多歲社長出面簽約，每月租金8萬5000日圓。

女屋主說，約莫2年前起，一直有陌生面孔進進出出，每次5、6人，通常住3周左右，有時3個月都沒人。直到警察來搜索時，她聽到約有20人利用她的屋子從早到晚打詐騙電話，她真是做夢也沒想到。

詐騙集團中古車
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