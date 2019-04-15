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絕不能先讓中俄找到！ 美國傾全力海空搜尋失事F-35

2019-04-15 22:02經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

本月9日在日本青森縣外海失事的日本航空自衛隊F-35A匿蹤戰機，至今尚未找到，美國已經發動前所未見的大陣仗，協助日本全面搜尋飛機殘骸和飛行員。

日經新聞報導，美國已經派出P-8波賽頓海上巡邏機以及配備強大神盾雷達系統的史塔森號驅逐艦（USS Stethem），在失事的太平洋海域搜尋。B-52轟炸機也由關島的空軍基地飛來協助執行任務。

日經指出，美國將這次墜機事件列為過去從沒有過的超高優先案件，顯然F-35在未來先進武器中角色極重要，為防範俄羅斯與中國先打撈走F-35戰機的重要機件，美國海空總動員。連B-52轟炸機都派上場，表示美國不准任何人踫這架飛機。

失事的F-35A戰機研判會沈入太平洋深達1,500公尺的海底，不過探測沈海物體的技術近年突飛猛晉，加上戰機重量相對較輕，找到並且打撈上岸並非不可能。

日經表示，飛機墜海的位置大約在青森外海150公里處，屬於日本專屬經濟海域，中國和俄羅斯若沒有日本的同意，不可在這個海域內進行搜尋或打撈。但是專家相信，中國解放軍和俄羅斯軍方，仍有可能派出潛艦或水下無人機，試圖找尋沈入海底的F-35戰機。

由洛克希德馬丁研發的F-35匿蹤戰機是下一代空軍戰鬥機，預備未來數十年為日本、英國、澳洲等美國盟邦進行空防任務。該戰機優異的雷達系統，能配備先進攔截飛彈，在彈道飛彈速度最低階段將之擊落。對日本而言，這樣的性能不僅能夠抵禦中國和北韓的飛彈威脅，針對俄羅斯也多了一層防護。

去年12月駐日美軍陸戰隊F/A-18戰機與C-130運輸機發生相撞事故，並沒有啟動如此大規模的搜尋作業。

停放在三菱重工飛機組裝廠的一架F-35A匿蹤戰機。 路透
停放在三菱重工飛機組裝廠的一架F-35A匿蹤戰機。 路透
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