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芬蘭選舉變天 反移民極端主義崛起

2019-04-15 20:58台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

由於社福與移民問題處理不佳，原芬蘭首相希皮拉的中央黨得票率慘跌第三。（Photo...
由於社福與移民問題處理不佳，原芬蘭首相希皮拉的中央黨得票率慘跌第三。（Photo on Wikimedia Commons）.jpg
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芬蘭選舉結果於14日出爐，芬蘭社會民主黨以17.7%得票率奪魁，不過第2名的極右派芬蘭人黨以17.5%緊追在後，原本領導執政聯盟的中央黨以13.8%慘敗落居第3。有報導分析，芬蘭選舉結果會讓極右派在之後的歐洲議會選舉受到鼓舞而提升支持率，歐盟則可能會走向更保守、反移民之路。

社福與移民最關鍵

根據《BBC》報導，上個月芬蘭首相希皮拉因無法達成任內推動醫療保險與改革社會照護計劃的目標辭職，原本在2015選舉中央黨時為最大黨，此次因移民、社福與氣候變遷議題影響，得票率慘跌至第3。

社會民主黨獲得200席中的40席，芬蘭人黨比上次選舉多出1席，獲得39席。2015年原本由較偏右的中央黨、芬蘭人黨與國民聯盟組成聯合內閣，因此社民黨需要聯合3到4個政黨組成聯合政府。雖然芬蘭人黨得票率排第2，但因其反移民、反氣候變遷的立場讓其他政黨不想跟芬蘭人黨共同組閣。

《BBC》說，移民對當地居民性騷擾的問題，讓反移民的芬蘭人黨支持率上升。另外中央黨想削減社福政策讓芬蘭人民不滿，導致這次選舉潰敗，由支持增加社福支出的社會民主黨勝出。社民黨主席林奈表示，他將加稅，發展更多減碳排與教育政策，並提高以往被削減的社福開支，保障芬蘭高品質醫療與教育。

極端主義崛起

《歐洲新聞網》提到，此次選舉會影響到歐盟難民政策，芬蘭在歐盟相對為收容難民較少的國家，如果芬蘭民眾仍選擇投給反移民的政黨，其他歐洲極右派會因為有更多民意基礎受到更多鼓舞，這會讓歐盟被迫調整它們的難民安置政策。

另外，《歐洲新聞網》也提到，芬蘭民眾對於國家是否要繼續花錢在氣候變遷上也持懷疑態度，芬蘭人黨也主打減少氣候變遷開支，因此獲得不少選票。《歐洲新聞網》分析，極右勢力逐漸在歐盟會員國上升的情況會影響到5月的歐洲議會選舉，使得歐盟會轉往保守方向前進，歐洲整合的阻礙也更大。

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芬蘭移民
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