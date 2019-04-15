二戰炸彈引爆 法蘭克福疏散數百居民

2019-04-15 17:02 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



法蘭克福當局在當地主要河道引爆一枚美軍於二戰時遺留的炸彈。（photo by網路截圖） 分享 facebook

二戰遺留的炸彈在法蘭克福境內爆炸！據外媒15日報導，德國當局發現一枚美軍在二戰時遺留的炸彈，專家為徹底銷毀，在法蘭克福境內的主要河流引爆，當局緊急將居民疏散，據官方統計，超過600名法蘭克福居民撤出事發地附近，並出動350位消防員協助疏散居民。

《歐洲新聞》則指出，炸彈引爆地為法蘭克福境內的「老橋」，當地約有上百名住戶，引爆時間為當地時間上午8時。當地媒體也報導，遺留的美軍炸彈，是在當地時間周二，被當時在河道從事例行潛水運動的民眾發現。

據《德國之聲電視台》報導，部分法蘭克福市中心的居民遭疏散，起因為專家為將美軍於二戰時遺留的炸彈銷毀。當年二戰時同盟國軍隊在法蘭克福地區狂轟濫炸，造成約5,500人喪生，在1939至1945年間，總計投下超過1萬5千噸炸彈，因此當地居民才會在法蘭克福發現未爆彈。

據統計，本次引爆計畫約有600位居民被迫撤離住宅，著名地標法蘭克福大教堂周邊也遭受波及，報導指出，當局出動約350名警消，與紅十字會合作疏散居民。該報導表示，被發現的美軍炸彈重達250公斤，沉入水深約5.5至6公尺，引爆當時激起的浪花高達30公尺。

美國《CNN》也報導，法蘭克福市長費爾德曼是後在推特上表示，「我很感謝志工們的敬業精神及專業，被撤離的居民也願意保持耐心與當局合作。」他也對媒體說，感謝城市內的所有公共場所積極配合，包括博物館、飯店及動物園。

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