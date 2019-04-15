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印尼二合一大選 佐科威受對手糾纏

2019-04-15 16:11台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

印尼現任總統佐科威為了拚連任，對著前手下敗將普拉伯沃陣營猛打經濟牌。(photo...
印尼現任總統佐科威為了拚連任，對著前手下敗將普拉伯沃陣營猛打經濟牌。(photo by Wikimedia)
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印尼大選將至，2大候選人互打經濟牌，得票呼聲似乎越拉越近！印尼總統大選與議會選舉同時進行，專家分析，雖然過往民調都以現任總統佐科威佔優勢，但他最引以為傲的經濟牌被老對手普拉伯沃猛打，普拉伯沃稱佐科威是犧牲農民收益、成就政績，誓言減少進口保護農民，讓這場戰役還「有得打」。

年輕化二合一大選

根據《衛報》報導，印尼將於17日當天舉行最繁雜的大選，雖然該國人口不比印度與美國還多，但本次有資格投票的選民也有1.928億人，況且印尼選委會目標在當天投完，這更是一場二合一的總統、議會大選，增加其難度。

印尼本次有資格選民呈現高度的年輕化，超過半數選民是40歲以下，讓專家對投票參與率有著極樂觀的預估。

雖然是二合一選舉，但該國大多數的焦點仍集中在新任總統獎落誰家，本次最有競爭力的2位候選人恰好是上屆的「老對手」，由現任總統佐科威再度對決手下敗將、前總統蘇哈托的二女婿普拉伯沃。

雙方聲勢不相上下

據中國觀點的《南華早報》報導，佐科威的優勢在於這幾年的政績，佐科威深知印尼因幅員廣大、擁有多個島嶼，所以天然資源極為豐富，他便加強基礎建設、吸引外資，讓印尼握有不少出口天然資源公司的股權，發展性良好。

《路透社》也引述資料替佐科威的經濟政策背書，他上任後該國連年經濟成長率都超過5%，並降低了近6%的通膨率，印尼整體經濟狀況很健康。佐科威也在辯論時緊握政績說話，並對普拉伯沃陣營並沒有太多的經濟政策經歷窮追猛打；不過，普拉伯沃在近期聲勢卻不降反升，主要是他點出佐科威精美政績背後、不能明言的秘密。

普拉伯沃表示，佐科威的進口政策犧牲的是底層農民利益，缺乏自產能力會是該國市場未來隱憂，這位曾輸過佐科威一次的前特戰中將表示，他將維護農民權益，減少大米、糖等民生必需品的進口，並嚴格審查進口價格波動，避免基層人民生活成本受壓迫，如此的訴求為他贏得不少支持聲音。

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