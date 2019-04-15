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影／畫面曝光！亞桑傑使館內穿短褲玩滑板

2019-04-15 14:13聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

「維基解密」澳洲籍創辦人亞桑傑厄瓜多使館內生活畫面曝光；亞桑傑在11日遭獲邀進入厄瓜多使館的倫敦警方逮捕後，西班牙《國家報》14日公布亞桑傑在館內生活的監視器畫面；厄瓜多指控亞桑傑7年來在使館內，行為益趨怪異且失控，並在厄瓜多大使館內從事間諜活動，因此決定撤銷庇護。

西班牙《國家報》14日取得亞桑傑在厄瓜多管內生活畫面，亞桑傑身穿背心短褲，赤腳玩著滑板，並還會利用使館與團隊會面，還會和負責保護他的安全團隊爆發衝突。

《國家報》報導，亞桑傑在館內的安全，是由一間西班牙保全公司負責，根據團隊成員，由於大使館內外都充滿了監視器，亞桑傑堅信大使館的監視器會被駭客入侵，因此要他們也安裝監視錄影進行反情報動作，並且為了避免遭監聽，亞桑傑每次與人對話時，都會大開水龍頭，用水聲掩蓋他的對話。

厄瓜多總統莫雷諾（Lenín Moreno）在撤銷亞桑傑庇護後，接受英國《衛報》專訪，指控亞桑傑屢次無視厄瓜多要求他遵守外交庇護規定，甚至做出「無禮甚至帶有侵略性的行為」，但最令人無法接受的是，亞桑傑把厄瓜多使館當成間諜活動總部，干涉其他國家內政，包括在1月公佈梵諦岡機密文件。

對此，厄瓜多前總統柯利亞（Rafael Correa）反嗆表示，莫雷諾此舉是為了要報復維基解密揭露他的貪汙祕密。

柯利亞當年基於亞桑傑的人權可能受威脅，因而提供他庇護，但在莫雷諾上台後，亞桑傑就因利用自身影響力，支持加泰隆尼亞脫離西班牙的運動，而給厄瓜多引來外交爭議，讓莫雷諾一度斷了亞桑傑的網際網路；隨後，厄瓜多也開始在亞桑傑的生活起居上作出新規範，包括未公開的訪客不得探訪他、自付醫療費、自己清掃衛浴，自己的貓自己照料等。

亞桑傑在2012年，因為瑞典性侵案，在英國被逮捕後棄保逃入厄瓜多使館尋求庇護，就算瑞典當局2017年5月宣布撤銷性侵調查，他也不願離開使館，聲稱一離開恐怕就會被引渡到美國。對此，莫雷諾表示，英國政府有承諾不會將亞桑傑引渡到，會實施刑求或死刑的國家；英國政府並未證實此說法。

亞桑傑這次被捕後誓言，會盡一切所能反抗引渡美國，為此，亞桑傑甚至表態願意接受瑞典性侵調查；亞桑傑律師羅賓遜（Jennifer Robinson）指出，亞桑傑將尋求瑞典當局保證不會把他送交美國。她說：「這是我們2010年時尋求的相同保證，當時他們拒絕，因此他才會（向厄瓜多使館）要求庇護。」

亞桑傑被控在瑞典犯下兩件性侵案，他一直否認相關指控，其中一個案子在2015年超過法律追訴期，另一個案子檢方在2017年停止調查，但瑞典檢方表示，依受害者要求，目前已經重起此案調查。如果瑞典當局提出正式引渡要求，英國政府將得決定要先考瑞慮瑞典或美方的要求；對此，超過70名英國國會議員致函敦促政府，應優先考慮瑞典的引渡要求。

另一方面，亞桑傑的父親，向澳洲政府求援，要求澳洲把他引渡回國。

「維基解密」澳洲籍創辦人亞桑傑，藏身厄瓜多使館7年，使館內生活畫面曝光。圖片擷取...
「維基解密」澳洲籍創辦人亞桑傑，藏身厄瓜多使館7年，使館內生活畫面曝光。圖片擷取YouTube/EL PAIS影片
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「維基解密」澳洲籍創辦人亞桑傑，藏身厄瓜多使館7年，遭控生活習慣不良，讓使館員工...
「維基解密」澳洲籍創辦人亞桑傑，藏身厄瓜多使館7年，遭控生活習慣不良，讓使館員工抱怨連連。圖片翻攝《每日郵報》
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亞桑傑厄瓜多瑞典
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