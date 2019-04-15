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影／對手不甩 烏克蘭大選辯論 現任總統唱獨腳戲

2019-04-15 13:46聯合報 記者張君堯╱即時報導

烏克蘭總統大選第2輪投票將在21日登場，現任總統波洛申科（Petro Poroshenko）邀請對手澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）參加辯論會，澤倫斯基如預期並未出席，由於目前的情勢明顯有利於澤倫斯基，波洛申科藉由機會再次呼籲烏克蘭的未來正面臨危險。

「如果他一再逃避跟害怕，我們會不斷邀請他來每一個電視頻道，這樣烏克蘭人民就會知道該投票給誰。」波洛申科在辯論會上向對手喊話：「澤倫斯基，我很確定你正看著我們，我希望你已經從巴黎回國並好好休息，我希望你已經準備好面對民主政治中重要的一部分，也就是這場辯論會，我會在這個你選擇的地方等你到三點。」

波洛申科選擇在基輔的大型體育場舉辦這場辯論會，吸引眾多現任總統的支持者現身在體育場外的廣場，他們紛紛高聲為波洛申科吶喊，還呼籲澤倫斯基盡快現身。辯論會中波洛申科與支持民眾一起演唱國歌，並對群眾發表演說。第一輪選舉僅僅得到16%票數的現任總統表示自己會尊重一個禮拜後的選舉結果以及烏克蘭人民的選擇，但他不希望烏克蘭的民主像一場默劇，影射並未出席的澤倫斯基。

「我對烏克蘭的未來並不漠不關心，我對我們的未來、我孩子的未來感到不安。這就是為什麼我來這裡支持我們的現任總統。我用「我們的」是因為他是候選人和現任總統。我認為他在演講中強調的100％正是我們在尋找的未來」波洛申科的支持者說道。

澤倫斯基原先向波洛申科發起辯論會的挑戰，並將日期定在4月21日大選的前兩天，但波洛申科希望在上周日舉行，澤倫斯基並未給予答覆。烏克蘭政治分析家哈朗（Oleksiy Haran）表示身為政治新手的澤倫斯基「還沒準備好與波洛申科進行實際的辯論。」現任總統也表示對手還沒有準備好面對犀利的問題，並表示對國家未來的擔憂。波洛申科表示自己有信心可以在第二輪選舉獲勝，他相信選民將選擇一個實質的計劃者，而非挑戰者的危險民粹主義。如果獲勝，波洛申科誓言會將烏克蘭帶入歐盟，現任總統認為若是澤倫斯基勝利，烏克蘭將重回俄羅斯的壟罩。

烏克蘭總統大選第2輪投票將在21日登場，由於目前的情勢明顯有利於澤倫斯基，波洛申...
烏克蘭總統大選第2輪投票將在21日登場，由於目前的情勢明顯有利於澤倫斯基，波洛申科藉由機會再次呼籲烏克蘭的未來正面臨危險。路透
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烏克蘭投票
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