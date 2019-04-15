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芬蘭反移民政黨躍升第二大黨 為歐洲議會選舉試水溫

2019-04-15 12:51聯合報 記者郭宣含╱即時報導

芬蘭中間偏左的社會民主黨黨魁林奈（左二）14日慶祝國會選舉獲勝。歐新社
芬蘭中間偏左的社會民主黨黨魁林奈（左二）14日慶祝國會選舉獲勝。歐新社
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芬蘭中間偏左的社會民主黨（SDP）黨魁林奈（Antti Rinne）14日宣布國會選舉獲勝，99%選票已開出，社民黨得票率17.7%，以0.2%的極微差距領先芬蘭人黨（Finns Party），成為芬蘭第一大黨，林奈可望成為自2003年以來第一位左派總理。不過，反移民的芬蘭人黨躍升第二大黨，顯示歐洲傳統政黨在鞏固支持者方面陷入苦戰。

反移民的芬蘭人黨主席哈拉阿霍慶祝勝選。他在14日國會選舉中獲得逾三萬張選票，成為...
反移民的芬蘭人黨主席哈拉阿霍慶祝勝選。他在14日國會選舉中獲得逾三萬張選票，成為個人得票數最高候選人。美聯社
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社民黨得票率17.7%，可望贏得芬蘭國會200席中的40席；疑歐反移民的芬蘭人黨則以17.5%的得票率緊追第二，估計可拿下39席。

中間偏右的國家聯合黨（National Coalition Party）得票率17%，料能奪下37席位居第三大黨。即將卸任的芬蘭總理席比拉（Juha Sipila）所屬的中間黨（Centre Party）得票率僅13.8%，預計拿下31席。

芬蘭前副總理兼財政部長林奈表示：「這是自1999年以來，社民黨首次成為芬蘭第一大黨。」

他在赫爾辛基告訴記者：「我得老實說，我仍希望看到更好的結果。讓我們與我們的朋友一起帶領芬蘭社會，邁向永續的氣候、社會與經濟政策。」

芬蘭國會選舉被視為是5月歐洲議會選時疑歐派的行動指標。芬蘭人黨屬於疑歐派，疑歐派希望成為歐洲議會強大的一部分，從根本改革歐盟的移民、家庭與環境政策。

芬蘭人黨主席哈拉阿霍（Jussi Halla-aho）在14日國會選舉中獲得逾三萬張選票，成為個人得票數最高的熱門候選人。他對於芬蘭人黨的表現感到驚訝，他表示：「我絕對無法預料到這樣的結果。老實說，沒人能預期到這種結果。」

芬蘭選民需從來自19個政黨和政治運動的2500位候選人做出抉擇。相較上次在2015年的選舉，執政黨中間黨失去最多選民支持，顯然是因為政府推動健保與社會福利的改革失敗，而遭選民懲罰。

這次選舉各黨得票率接近，恐增添協商困難讓聯合政府難產。

芬蘭得票率
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