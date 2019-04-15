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尷尬！喜劇演員放鳥辯論會 留烏克蘭總統唱獨角戲

2019-04-15 11:06聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

烏克蘭總統大選第二輪投票將於21日登場，現任總統波洛申科先前邀請當選呼聲最高的對手澤倫斯基參加14日的辯論會，對方如預期缺席，空留波洛申科一人在台上唱獨角戲。

英國廣播公司（BBC）報導，辯論會場選在首都基輔體育館舉行，不過只有波洛申科現身，預留給澤倫斯基的講台卻空著。由於只有媒體獲邀進場，波洛申科利用等待的45分鐘時間，回答記者提問，儼然變成波洛申科的個人記者會，而他的支持者則在場外集會。

在上月底首輪投票中，波洛申科以16%的得票率輸給澤倫斯基，現在似乎利用對方缺席辯論一事來趁機反擊。波洛申科指稱喜劇演員出身的澤倫斯基害怕面對犀利問題。

波洛申科站在原屬於澤倫斯基的空蕩講台旁說，「我不喜歡烏克蘭總統大選看來像默片」。他說，「如果他再次逃避選民，如果他畏懼，我們會再次邀請他，我們會每天邀他參加全國各地的現場直播，讓人民看看他們將選誰當未來五年的總統」。

截至目前，澤倫斯基一直無視競選活動的規則，像是沒有舉行造勢集會，並接受極少次採訪，僅偏好透過社群媒體與外界交流。他沒有提出什麼特別政見，卻靠著全新面孔闖出名堂，在首輪投票中，以30%得票率取得領先，有機會在下周的第二輪投票中獲勝。

兩名候選人早先同意出席辯論，但沒有就舉行日期達成共識，澤倫斯基有意在決戰日的前兩天，也就是19日出席辯論。

現任總統波洛申科先前邀請對手澤倫斯基參加14日的辯論會，對方如預期缺席。美聯社
現任總統波洛申科先前邀請對手澤倫斯基參加14日的辯論會，對方如預期缺席。美聯社
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