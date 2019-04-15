印尼總統佐科威向中國借錢搞建設 遭批賣國

2019-04-15 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



法新社報導，東南亞最大經濟體印尼本次總統大選，將由退役將領普拉伯沃挑戰尋求連任的總統佐科威，支持率落後十個百分點以上的普拉伯沃，打算藉激昂的民族主義政見扭轉頹勢，而將選戰焦點鎖定在印尼與最大貿易夥伴中國大陸的關係，批評佐科威歡迎中國「一帶一路」的政策出賣印尼，主張如果當選，將檢討中國投資。

佐科威2014年上任後大力推動高速公路、機場、港口建設，且加入「一帶一路」計畫。繼雅加達萬隆高鐵、電廠等多項建設之後，印尼三月底提出28項高達1275億美元的方案，希望擴大與中國在「一帶一路」的合作。

普拉伯沃陣營外交事務主管伊拉萬告訴法新社：「所有一帶一路工程都將檢討。盲目擁抱這些計畫會損害國家利益。」

新加坡東南亞研究所的印尼訪問研究員狄西指出：「中國日益增強的經濟勢力，已成許多亞洲國家最重要選舉議題。一些在野政治人物批評原政府的親中政策後，順利當選。」

由於印尼經濟相當大一部分掌握在華裔億萬富豪手中，印尼社會對這些富豪仍感憤恨，所以中國經濟入侵的議題特別能引起共鳴。澳洲梅鐸大學東亞政治經濟專家魏賈亞說：「中資和共產主義有關，具威脅性，印尼人這種觀念根深柢固。」

分析師說，現在預測普拉伯沃當選後是否會採取徹底的反中政策尚嫌太早，但跡象顯示，投資人對他的經濟計畫感到不安。駐印尼政治風險分析師歐洛克說：「普拉伯沃的言論如此極端，他至少將必須實現部分政見。外國投資人將會有許多緊張反應。」