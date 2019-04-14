讓印尼發大財 總統佐科威可望連任

2019-04-14 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



印尼總統與國會選舉定17日投票，尋求連任的總統佐科威再次與他曾擊敗的主要對手普拉伯沃（Prabowo Subianto）對決，民調顯示，佐科威大幅領先，可望連任。

印尼民調機構「政治憲章」（Charta Politika）13日公布的民調顯示，佐科威支持率55.7%，比三月中旬的53.5%要高，普拉伯沃的支持率則從三月的37.5%上升至38.8%。

14日到16日是冷靜期，禁止任何形式的競選造勢和民調結果發布，所以佐科威和對手退役將領普拉伯沃，都把握13日這天做最後衝刺。

佐科威在雅加達體育場舉辦最後一場造勢晚會，約有十萬人參與。支持者揮舞印尼紅白兩色國旗，57歲的溫和派穆斯林佐科威穿著運動鞋，在群眾歡呼聲中跑到舞台中央，承諾將在這個穆斯林占多數、人口2.6億的國家推動多元化政策，他說：「我們國家是一個擁有不同種族、宗教、傳統和文化的大國。」

大印尼運動黨黨魁普拉伯沃主要受保守派伊斯蘭團體支持，他12日舉辦最後造勢，吸引數萬人參加，許多人穿著符合嚴謹伊斯蘭教規的服裝。大會先是群眾集體祈禱，接著是普拉伯沃慷慨激昂的演說，控訴外國人和菁英掠奪印尼資源。

佐科威宣揚說，他最重要的政績是大力推動基礎建設和鬆綁商業和貿易法規，這是消除不平等和貧困的第一步。在13日最後一場電視辯論上，佐科威和副手、保守派伊斯蘭學者理事會主席安明說，普拉伯沃與副手的公職資歷都只有數月，恐怕不足以處理宏觀經濟問題。普拉伯沃則主張削減公司稅和個人所得稅以振興經濟。

路透報導，佐科威2014年就任以來，印尼每年經濟成長率都超過5%，通膨率目前則是2.5%，是十年來低點，也比佐科威上任時的約8%大為降低。經濟穩定發展，成為佐科威最大政績。不過，部分農民批評，印尼當今低通膨率是犧牲他們的利益換來，他們不滿佐科威政府增加進口糧食平抑物價，讓印尼本地作物無法以更高價格在零售市場出售。

佐科威另一個政績則是以引入外資等手法，加強印尼基礎建設。去年長944公里的爪哇島東西橫貫公路通車，今年稍早雅加達第一條捷運啟用，都對改善印尼交通大有幫助。