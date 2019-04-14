影╱印尼總統海外投票太踴躍 沒投完票急壞選民

2019-04-14 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



印尼總統及國會大選將於4月17日舉行，海外印尼選民今天提前進行海外投票，台北車站旁北平西路印尼街一家雜貨店成為投開票所，從早到晚擠滿前來投票的選民，不少人與親友視訊分享現場盛況，警察也到場場坐鎮。但因投票人潮太過踴躍，直到傍晚5點宣布投票結束時，仍有數百人未投票滿臉失落，更有女孩焦急小拇指沒蓋上投票章，會讓雇主擔心。最後才宣布可以延長投到6點。

今年印尼總統大選，尋求連任的總統佐科威，對手普拉伯沃選情陷入膠著，讓許多海外工作的移工、學生都很關心，也讓投票人數明顯增加，不少人見面打招呼，都是伸出蓋著紫色印章的小拇指，象徵「我投票囉！」

不過直到傍晚仍有大批選民來不及投票。來台灣10年的Adi說，她早就上網登記並領了號碼牌，拿到237號，但因為上午要照顧阿嬤，下午1點才趕到現場，卻直到傍晚5點現場宣布投票結束，她都還沒投票，後面排到300多號都還沒投。

由於投票後，小拇指會蓋上特殊的紫色印章，她趕緊去拜託票務人員，在她小拇指上蓋章，避免老闆以為她以投票為名出去玩。

但另一名女孩就沒那麼幸運，票務人員不再幫現場的人在小拇指蓋章，讓她也急忙跑來找Adi，兩人不斷互相摩擦小拇指，希望能沾上一些印章。她說，老闆對她很好，她本來說下午3點投完票就回家，但現場大排長龍，她才跟老闆說延到5點，未料最後仍然沒有投票，小拇指沒蓋章讓她急壞了，她不想讓老闆多心。

過去9年進出台灣3次的安妮說，她在台灣投票兩次，上一次在2014年，當時印尼在台辦事處只會寄信封給雇主，讓他們在信件上投票後寄回，這是她第一次出門投票，老闆也很爽快答應，將護照交給她來投票。

安妮前一刻還說，很開心這次能出門投票，但五點宣布不能投票時，也讓她直說「好難過」，等好久卻沒能投票，「或許還是用信件投票比較好」。第一次在台灣投票的阿拿說，海外投票很方便，日本、韓國、新加玻、馬來西亞等國家，「有印尼人在的地方，就可以投票」，但這次真的人太多了。