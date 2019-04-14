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蘇丹民意強大 新軍委領袖態度軟化

2019-04-14 18:39台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

蘇丹要求民主的強大民意，讓臨時軍委員會態度軟化！在長期獨裁的總統巴希爾11日被軍方逼下台後，蘇丹人民便不斷要求臨時軍委員會恢復民主體制，也讓委員會領袖接二連三下台。最新上任的布爾汗將軍則承諾將重組國家機構，並解除宵禁與釋放政治犯作為和解誠意。

自1989年起，統治蘇丹長達30年的總統巴希爾，自2018年底起因為蘇丹國內經濟政治狀況惡化，而不斷受到國內人民示威抗議。儘管巴希爾在4月初宣佈全國進入緊急狀態，意圖透過軍方穩定國內政局，軍方卻在11日發動政變，迫使巴希爾下台，結束其長達30年的獨裁統治。

根據《英國廣播公司》報導，臨時軍委員會原本由副總統暨國防部長伊本．奧夫擔任領導人，並宣佈凍結憲法，進入兩年過渡期，但不滿的民眾認為伊本．奧夫是巴希爾的盟友，因此繼續抗議。伊本．奧夫因此在上台後數小時就決定下台，由情報總長高許接任，但不滿的民眾仍繼續抗議，高許也因而選擇辭職，最後空缺由形象稍微中立的布爾汗將軍接任。

英國《衛報》指出，為了緩解國內的緊張局勢並安撫民心，布爾汗將軍在上任的電視轉播中，首先讚揚了蘇丹人的和平革命，並接著釋出善意，除了宣布解除宵禁、釋放政治犯外，更承諾與國內各勢力展開對話，要建立一個大家都能接受的文人政府。

布爾汗將軍是少數沒有被國際刑事法院依戰爭罪調查或起訴的蘇丹高階軍事將領，他也是蘇丹軍方被派出接見抗議者的少數將領之一。組織抗議活動並造就政變的團體「蘇丹人職業組織」已經設立了一組由兩個醫生、一位律師與一位記者構成的談判團隊，若有需要，將會與臨時軍委員會進行談判。

儘管蘇丹人民歡迎軍方釋出善意的舉動，但外界認為，若軍事委員會無法達到蘇丹人「立即組成文人政府」的訴求，或是有任何「意圖複製巴希爾政權」的舉動，蘇丹人民恐怕會繼續上街抗議，向軍方施壓。

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蘇丹宵禁英國

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