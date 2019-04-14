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反總統獨裁 塞爾維亞人上街遊行

2019-04-14 17:12台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

上千人13日聚集在塞爾維亞國會前，抗議總統武契奇專制！自去年12月8日起，塞國人民就定期於週六舉行和平反政府示威，希望武契奇下台，成立新的選舉機構、舉辦公正選舉及放鬆媒體管制。對此，武契奇則冷淡地表示，反對派透過吵嚷跟大叫並不能完成任何事。

中央與地方角力

根據《半島電視台》報導，上千名來自塞爾維亞各地的人民13日聚集在塞爾維亞國會前，要求政府還政於民、放鬆對媒體管制，並舉行選舉。儘管外界預估這次將會是遊行開始以來規模最大的一次，反對黨表示，當局用盡各種手段阻止其他地區人民來到首都，因此遊行人數不如預期。

據了解，這場遊行的濫觴，是因為有一群蒙面惡棍於去年11月痛毆了一名反對黨政治人物。自去年12月8日起，人民與反對黨就發起了「五百萬人之一」和平反政府遊行，並固定於每週六進行。由於部分親政府媒體宣稱反對黨這週想透過武力強行奪權，雙邊陣營的緊張氛圍在這週飆上高點。

執政黨反應兩極

儘管反對黨來勢洶洶，《巴爾幹內幕》指出，總統武契奇卻顯得老神在在。在遊行開始前，武契奇表示，他不認為有很多民眾會參加遊行，事實證明，這場遊行的參與人數不如預期。塞爾維亞內政部估計，現場遊行人數只有約7, 500人，比過去平均還要低。

而武契奇所屬的保守黨中央與地方議員，在遊行舉辦的當下，則上演連續劇一般的劇碼。回應親政府媒體的武力奪權論，許多議員將自己鎖在市議會或國會內，來「避免法西斯主義者與惡棍透過武力強勢奪權」。由於遊行自開始以來都和平進行，議員的做法相對令人感到誇張。

【更多精采內容，詳見

塞爾維亞內政部

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