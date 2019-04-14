他可望成為美國首位同志總統 另一半的他強助攻

2019-04-14 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國印第安納州南灣市市長雖然尚未正式投人2020年美國總統大選的選戰，募款金額卻已經超越知名度更高的對手，且在重要搖擺州愛阿華的民調幾乎快要居冠。

現年37歲的彼特‧布塔朱吉（Pete Buttigieg）在過去三個月間聲勢鵲起，不過，外界矚目焦點不只是他，還有他的先生、29歲的查斯坦‧布塔朱吉（Chasten Buttigieg）。

這一對同性佳偶攜手穿梭美國各地，查斯坦於旅途中紀錄兩人生活點滴放上推特和Instagram等社群平台，攝影角度坦率有趣，為自己贏得逾24萬的追蹤者，不僅憑一己之力爆紅，也因為呈現出彼特性格裡較無憂無慮的一面，提供強力助攻。

查斯坦原本從事教職，目前休假以專注協助彼特打選戰。他在線下也累積了好名聲，4月初在美國人權組織「人權戰線」（Human Rights Campaign）大型聚會上的一次演講廣受好評。

想競選總統的彼特很清楚查斯坦的魅力，最近在新罕布夏州一場造勢活動，群眾最大的幾次歡呼聲之一是在他提到查斯坦的時候。

查斯坦的貼文很接地氣，他和彼特養的兩隻寵物犬尤受歡迎。他在推特上寫了許多正面能量文，也積極讚美人。因為不是選戰陣營幕僚，查斯坦可以自由發表一些身為首個公開同志身分的總統候選人彼特可能忽略的問題。

有網路文章討論彼特對同志社群的影響是好還是壞，其中一篇下標「為什麼布特塔朱吉不適合同志」，查斯坦幽默參與討論：「我絕對認為『他不夠瘦』的評論應擺第一。」贏得平昌冬奧花式溜冰團體項目銅牌、美國首位公開出櫃男同志選手黎鵬（Adam Rippon）都忍不住按讚。

彼特競選聲勢看漲鐵定對他和查斯坦的生活造成影響。他倆2015年9月首次約會，2018年6月結為連理，結婚儀式上宣讀美國最高法院對同性婚姻合法化的裁決。查斯坦的父母出席了典禮，但查斯坦透露18歲出櫃碰上的困難，他後來搬出父母家，睡車上或借宿朋友家沙發。他經常貼文鼓勵有同樣遭遇的人。