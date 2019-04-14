親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
英脫歐大限延後
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日職／王柏融戰羅德 三打席飛球出局未能建功

天皇以前為何要染黑牙齒？ 學者揭70個天皇的秘密

他可望成為美國首位同志總統 另一半的他強助攻

2019-04-14 15:13聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國印第安納州南灣市市長雖然尚未正式投人2020年美國總統大選的選戰，募款金額卻已經超越知名度更高的對手，且在重要搖擺州愛阿華的民調幾乎快要居冠。

現年37歲的彼特‧布塔朱吉（Pete Buttigieg）在過去三個月間聲勢鵲起，不過，外界矚目焦點不只是他，還有他的先生、29歲的查斯坦‧布塔朱吉（Chasten Buttigieg）。

這一對同性佳偶攜手穿梭美國各地，查斯坦於旅途中紀錄兩人生活點滴放上推特和Instagram等社群平台，攝影角度坦率有趣，為自己贏得逾24萬的追蹤者，不僅憑一己之力爆紅，也因為呈現出彼特性格裡較無憂無慮的一面，提供強力助攻。

查斯坦原本從事教職，目前休假以專注協助彼特打選戰。他在線下也累積了好名聲，4月初在美國人權組織「人權戰線」（Human Rights Campaign）大型聚會上的一次演講廣受好評。

想競選總統的彼特很清楚查斯坦的魅力，最近在新罕布夏州一場造勢活動，群眾最大的幾次歡呼聲之一是在他提到查斯坦的時候。

查斯坦的貼文很接地氣，他和彼特養的兩隻寵物犬尤受歡迎。他在推特上寫了許多正面能量文，也積極讚美人。因為不是選戰陣營幕僚，查斯坦可以自由發表一些身為首個公開同志身分的總統候選人彼特可能忽略的問題。

有網路文章討論彼特對同志社群的影響是好還是壞，其中一篇下標「為什麼布特塔朱吉不適合同志」，查斯坦幽默參與討論：「我絕對認為『他不夠瘦』的評論應擺第一。」贏得平昌冬奧花式溜冰團體項目銅牌、美國首位公開出櫃男同志選手黎鵬（Adam Rippon）都忍不住按讚。

彼特競選聲勢看漲鐵定對他和查斯坦的生活造成影響。他倆2015年9月首次約會，2018年6月結為連理，結婚儀式上宣讀美國最高法院對同性婚姻合法化的裁決。查斯坦的父母出席了典禮，但查斯坦透露18歲出櫃碰上的困難，他後來搬出父母家，睡車上或借宿朋友家沙發。他經常貼文鼓勵有同樣遭遇的人。

他強調，美國白宮需要一個能將平等法案簽署為法律的人，而他很幸運知道有個合適人選。

競選美國總統的印第安納州南灣市市長布塔朱吉（右）過去三個月間聲勢鵲起，自帶高人氣...
競選美國總統的印第安納州南灣市市長布塔朱吉（右）過去三個月間聲勢鵲起，自帶高人氣的另一半查斯坦‧布塔朱吉（左）強助攻。翻攝查斯坦布塔朱吉Instagram帳號
分享

同志人權同性婚姻

相關新聞

墨爾本夜店槍擊案1死1重傷 據信無關恐攻

2019-04-14 11:10

維基解密亞桑傑倒下…但只要這技術還在 骯髒事總會見光死

2019-04-14 09:00

中業島為何掀波？ 大陸防美軍近距離監視

2019-04-14 00:35

金正恩：美態度正確 才有川金三會

2019-04-14 00:35

芬蘭總理熱門人選：加稅救社福

2019-04-14 00:35

前座乘客傾斜座位很惱人？達美航空有解

2019-04-13 22:56

引渡亞桑傑 英國會議員促政府與瑞典合作

2019-04-13 22:13

義總理：外國軍事介入無法化解利比亞內戰

2019-04-13 21:43

駐沖繩美軍陸戰隊又出事 疑似情殺日本女友　

2019-04-13 21:21

相見不如不見！安倍考慮G20峰會不與文在寅對談

2019-04-13 21:15

芬蘭大選在即 廣告籲選民勿受假新聞操控

2019-04-13 21:13

平成最後萬人賞櫻大會 安倍吟詩博掌聲

2019-04-13 19:14

蘇丹民眾續對軍方抗議施壓 促實現文人治國

2019-04-13 18:54

印度採購俄製S-400飛彈系統 盼能豁免美國制裁

2019-04-13 17:51

金正男毒殺案 越南女嫌將於5月3日獲釋

2019-04-13 17:14

屎抹牆壁、不洗碗盤 厄大使館揭亞桑傑「惡房客」行徑

2019-04-13 15:31

美要求引渡維基解密創辦人 恐掀空前法律攻防戰

2019-04-13 14:59

削弱中國影響力 龐培歐訪拉美反擊

2019-04-13 13:28

冰島超市不來自冰島 歐盟裁決為「冰島」破冰

2019-04-13 13:28

影／政變後掌權僅一天！蘇丹軍方領袖宣布下台

2019-04-13 13:10

流感肺部感染 達賴喇嘛康復出院

2019-04-13 13:05

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-09 08:43

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

美國女拒復合 遭前任咬爛嘴唇縫300針 終尋真愛

2019-04-14 08:58

三裸女在休息站「吹風」 還讓警察狂追一小時

2019-04-14 09:27

影／有2機身、想送衛星上太空的全球最大飛機 處女航成功！　

2019-04-14 08:46

彭博調查：台北人要工作20.4分鐘 才能賺到一頓早餐

2019-04-13 21:22

豐田機器人投三分球神準 射程媲美勇士球星柯瑞

2019-04-13 17:11

牠殺了飼主！「全球最危險鳥類」利刃長爪攻擊跌跤飼主　

2019-04-14 11:40

前座乘客傾斜座位很惱人？達美航空有解

2019-04-13 22:56

維基解密亞桑傑倒下…但只要這技術還在 骯髒事總會見光死

2019-04-14 09:00

IBM新加坡關廠 全體裁員

2019-04-13 16:49

中業島為何掀波？ 大陸防美軍近距離監視

2019-04-14 00:35

影／罕見「顛倒閃電」！在空中由下而上炸開

2019-04-13 17:56

逛日本便利店留意「3個細節」 女性雜誌多＝區內較安全

2019-04-13 20:22

印度採購俄製S-400飛彈系統 盼能豁免美國制裁

2019-04-13 17:51

牙齒不美白卻染黑？學者揭露日本天皇昔日為何「齒黑」

2019-04-14 14:01

星期人物／扳倒部長的川普年輕文膽

2019-04-14 00:35

每年櫻花樹下替愛女拍照 日攝影師：照片是家庭寶物

2019-04-13 18:00

銀行報喜 美股三指數衝高

2019-04-14 00:32

祖克柏2018年薪30元但臉書給他7億津貼 都花在什麼上？

2019-04-14 10:36

彭博資訊專欄／貿易戰鋒火連連 恐難善了

2019-04-13 23:07

10年釀逾30死 費雪召回470萬個嬰兒搖床

2019-04-13 19:18

駐沖繩美軍陸戰隊又出事 疑似情殺日本女友　

2019-04-13 21:21

新加坡樟宜機場室內瀑布 高達40公尺

2019-04-13 23:41

比中樂透還難！連續三代忌日相同 嚇得後代每年這天都提心吊膽

2019-04-14 11:11

作空機會浮現 研究公司將蘋果評為「賣出」

2019-04-13 22:10

川普以911畫面攻擊穆斯林議員 民主黨：把美國做小了

2019-04-14 13:16

日本出現新租房模式 每年13萬元可隨時隨地「任意住」

2019-04-14 14:08

「不能接受！」紐約市22%公車乘客不給錢 司機也無力

2019-04-14 14:02

金正男毒殺案 越南女嫌將於5月3日獲釋

2019-04-13 17:14

歐盟反擊美國貨 擬關稅清單

2019-04-13 23:07

相見不如不見！安倍考慮G20峰會不與文在寅對談

2019-04-13 21:15

韓禁日8縣水產案 謝長廷挨批後回應

2019-04-14 01:50

銀行獲利報佳音振奮美股 下周能否創新高仍看財報

2019-04-13 19:01

美零售門市關店大增

2019-04-13 23:35

芬蘭總理熱門人選：加稅救社福

2019-04-14 00:35

金正恩：美態度正確 才有川金三會

2019-04-14 00:35

非裔歹徒噴胡椒霧 搶劫65歲華婦

2019-04-13 15:52

義總理：外國軍事介入無法化解利比亞內戰

2019-04-13 21:43

「爹地傷害媽咪」3歲兒目擊父殺母 20多年後終破案

2019-04-14 15:02

平成最後萬人賞櫻大會 安倍吟詩博掌聲

2019-04-13 19:14

密州少女恐嚇炸學校 電話誤打灣區

2019-04-13 15:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top