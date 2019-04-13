前座乘客傾斜座位很惱人？達美航空有解

2019-04-13 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



搭飛機時總是想稍微放低座位增加舒適感，但有些乘客會將座椅傾斜至最大角度，以致於後座的人無法使用餐桌，甚至無法打開筆電。加上航空公司不斷縮小座位間距以增加座位數，搭飛機愈來愈侷促。

達美航空宣布，自4月13日起開始，旗下62架空巴A320機型客機將陸續調整，縮小座椅傾斜角度，經濟艙由原來的4吋減至2吋，頭等艙由5.5吋減至3.5吋。