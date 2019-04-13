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前座乘客傾斜座位很惱人？達美航空有解

2019-04-13 22:56聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

搭飛機時總是想稍微放低座位增加舒適感，但有些乘客會將座椅傾斜至最大角度，以致於後座的人無法使用餐桌，甚至無法打開筆電。加上航空公司不斷縮小座位間距以增加座位數，搭飛機愈來愈侷促。

達美航空宣布，自4月13日起開始，旗下62架空巴A320機型客機將陸續調整，縮小座椅傾斜角度，經濟艙由原來的4吋減至2吋，頭等艙由5.5吋減至3.5吋。

達美表示，新措施是為了保護私人空間，讓乘客在搭機過程能做更多事，並強調不會增加座位數。A320機型多用於短程及中程航班，這類航班主要乘客為商務人士，達美的新措施意在提高商務客的滿意度，進而鞏固客群。

達美航空宣布將縮減部分航班的座椅傾斜角度，讓旅客乘坐更舒適，圖為達美客機機艙示意...
達美航空宣布將縮減部分航班的座椅傾斜角度，讓旅客乘坐更舒適，圖為達美客機機艙示意照。（路透）
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