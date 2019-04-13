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相見不如不見！安倍考慮G20峰會不與文在寅對談

2019-04-13 21:15聯合報 記者張佑生╱即時報導

日本共同社13日報導，多名日本政府消息人士13日透露，首相安倍晉三有意在6月大阪召開二十國集團（G20）峰會之際，不舉行與南韓總統文在寅的雙邊首腦會談，已就此展開探討。鑑於原韓國被強徵勞工向日本索賠問題等，官邸消息人士說，安倍傾向於認為「從文在寅身上感覺不到改善日韓關係的意願，無法預計會有建設性對話。」

共同社指出，安倍已在協調在大阪G20峰會期間，與美國、中國、俄羅斯元首等分別舉行雙邊會談。如果不與文在寅會談，或加劇日韓互不信任。

日本首相安倍晉三13日在東京新宿御苑辦賞櫻大會有1萬8000人到場。圖為安倍夫婦...
日本首相安倍晉三13日在東京新宿御苑辦賞櫻大會有1萬8000人到場。圖為安倍夫婦與藝人合照。中央社
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南韓總統文在寅對日本態度比前朝強硬。歐新社
南韓總統文在寅對日本態度比前朝強硬。歐新社
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文在寅G20峰會安倍晉三

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