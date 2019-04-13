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屎抹牆壁、不洗碗盤 厄大使館揭亞桑傑「惡房客」行徑

2019-04-13 15:31聯合報 記者梁采蘩╱即時報導

維基解密網站創辦人亞桑傑。 路透
維基解密網站創辦人亞桑傑。 路透
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維基解密創辦人亞桑傑11日在厄瓜多駐倫敦大使館內被捕，正面臨被引渡至美國受審。英國《每日郵報》12日獨家獲准進入亞桑傑蝸居7年的使館，揭露他種種「惡房客」行為。厄瓜多使館透露，當亞桑傑被逮捕後，大家都鬆一口氣。

報導指出，亞桑傑在使館內發起「骯髒抗議」，幾周前，他才在廁所留下沾有糞便的內褲以表憤怒；還有一次，他直接將糞便抹在牆上。此外，他常把使館人員的警告當耳邊風，用完電子烤爐不關，把吃到一半的碗盤置於廚房製造髒亂。

讓工作人員更氣的是，亞桑傑連自己養的貓也疏於照顧。他們為此將貓逐出大門，一方面也是害怕亞桑傑在貓的項圈裡暗藏攝影機來監視他們。

站在亞桑傑數周前破壞的廁所內，厄瓜多駐英國大使馬辰（Jaime Marchan）向《每日郵報》表示：「每當亞桑傑想惹人不快時，他會將大便抹在牆上，或把沾有大便的內褲留在廁所。我們都得提醒他記得沖馬桶並洗碗盤。他總是要人提醒這些個人生活規範，他用爐具老是不關。」

馬辰帶著記者參觀時表示，1月的「內褲事件」讓他對這位惡房客徹底失去耐性，當時工作人員要亞桑傑自己清掉髒內褲，亞桑傑不僅拒絕，還說「叫使館的清潔人員來清。」馬辰為此向亞桑傑寫了一封正式警告信，但對方律師回信表示亞桑傑「肚子不舒服」，還反控使館提出的照片顯示他們「侵犯亞桑傑的隱私」。

報導還說，由於無法外出運動，亞桑傑把整座使館當成自己的運動場，像個「中二生」似的在使館中央的木製走廊上大玩滑板或踢足球，搞得天下大亂。另外，亞桑傑為了滿足部分虛榮心，要求更大的臥室，使館也應他要求，可是他將音樂開得超大聲，說是為了不讓人竊聽，搞得別人都無法工作。

今年72歲的馬辰表示，雙方彼此不信任，回頭來看，收留亞桑傑是一場錯誤，趕走他讓人鬆一口氣。「庇護體系是為了保護無辜的人，他濫用了這項特權，他是掠食者。」馬辰說：「我告訴他，你很自私，希望有天你會了解，厄瓜多為了保護你有多用心良苦。」

亞桑傑住過的臥室現已封鎖等待調查。厄瓜多駐英國大使馬辰（Jaime Marcha...
亞桑傑住過的臥室現已封鎖等待調查。厄瓜多駐英國大使馬辰（Jaime Marchan）向《每日郵報》表示：「每當亞桑傑想惹人不快時，他會將大便抹在牆上，或把沾有大便的內褲留在廁所」。每日郵報
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使館人員表示，亞桑傑常把他們的警告當耳邊風，用完電子烤爐不關，把吃到一半的碗盤置...
使館人員表示，亞桑傑常把他們的警告當耳邊風，用完電子烤爐不關，把吃到一半的碗盤置於廚房製造髒亂。每日郵報
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英國《每日郵報》12日獨家獲准進入亞桑傑蝸居7年的使館，揭露他種種「惡房客」行為...
英國《每日郵報》12日獨家獲准進入亞桑傑蝸居7年的使館，揭露他種種「惡房客」行為，包括用完碗盤不洗，屢勸不聽。每日郵報
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亞桑傑厄瓜多

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