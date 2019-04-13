親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
英脫歐大限延後
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

老婦迷途百公里 老先生騎野狼125接回 員警：有夠強

遭警鳴笛駕駛乖乖停車 結果被全路口人車看笑話

冰島超市不來自冰島 歐盟裁決為「冰島」破冰

2019-04-13 13:28聯合報 記者郭宣含╱即時報導

歐盟智慧財產局5日宣布一項裁決，英國連鎖「冰島超市」（Iceland Foods）不得在歐盟境內單獨以「冰島」的字眼註冊商標。冰島外交部長索爾達森（Gudlaugur Thor Thordarson）表示樂見裁決結果，冰島超市則表示遺憾並計畫上訴。

冰島超市在2014年取得在歐洲使用「冰島」的商標名，冰島政府同年提告該超市，雙方因此陷入五年的訴訟爭議。歐盟智慧財產局最近的裁決，有望終結冰島超市創立以來與冰島持續近半個世紀的僵局。

英國知名連鎖品牌「冰島超市」創立於1970年，旗下逾800家分店共有2萬3000名員工，販售產品以冷凍海鮮食品為主。

無奈北歐國家冰島恰好有一部分銷往歐洲的出口也是冷凍魚類產品。「冰島超市」的商標讓冰島沒辦法將國家出口的產品標示屬於冰島或者由冰島生產。

冰島外交部和冰島旅遊發展局（Promote Iceland）提訟時表示：「本國企業無法在歐洲宣傳自己與原產地的關係，我們對冰島相當自豪，而且很喜歡這個正面的國家品牌。」

冰島政府也指出，冰島普遍被視為地理名詞，當局本就不該批准這個商標。

歐盟智慧財產局認同此看法，於是完全廢止「冰島超市」的商標。該局表示，此舉顯示歐洲國家消費者明白冰島屬於歐洲國家，而且冰島與歐盟國家除了地理位置接近外，還有歷史與經濟關係。

索爾達森對此裁決結果感到不意外，他強調這次的勝利對冰島出口業是一大里程碑，冰島以純淨與永續聞名，因此標示冰島產品的原產地頗具意義與價值。

不過，「冰島超市」在歐洲和其他地方註冊的名稱與標誌也許能繼續使用，「冰島超市」有兩個月的時間向歐盟智慧財產局上訴，時限至6月5日。

歐盟智慧財產局5日裁決，英國連鎖「冰島超市」不得在歐盟境內單獨以「冰島」的字眼註...
歐盟智慧財產局5日裁決，英國連鎖「冰島超市」不得在歐盟境內單獨以「冰島」的字眼註冊商標。美聯社
分享

冰島歐盟外交部

相關新聞

影／政變後掌權僅一天！蘇丹軍方領袖宣布下台

2019-04-13 13:10

尋覓身世多年 49名子女的生父竟都是這個醫生！

2019-04-13 14:45

削弱中國影響力 龐培歐訪拉美反擊

2019-04-13 13:28

獨裁者掰掰！中東北非強人接連垮 下一個難道是…

2019-04-13 10:00

倫敦政經學院藝術品爭議 中國留學生成角力工具

2019-04-13 09:50

北京減價1600億 馬來西亞東岸鐵路計畫復活

2019-04-12 23:50

日失事F-35A 曾二度故障迫降

2019-04-12 23:46

新聞眼／南韓勝利的果實 台灣吃得到嗎？

2019-04-12 23:43

WTO終審大逆轉 南韓核食訴訟 日本敗訴

2019-04-12 23:43

寵臣上位 崔龍海任北韓名義元首

2019-04-12 23:40

金正恩續任委員長 外交團隊升官

2019-04-12 23:38

挽回北韓 川普拋美韓朝峰會

2019-04-12 23:33

印尼東部外海6.8淺層地震 當局發布海嘯警報

2019-04-12 22:19

安倍將派特使帶親筆信訪中 拜會習近平

2019-04-12 22:11

維基解密亞桑傑被捕 網友更關心：他的貓去哪了？

2019-04-12 21:59

厄國總統也遭維基洩密 忍無可忍取消阿桑吉庇護

2019-04-12 19:39

揭露25萬份機密 阿桑吉抗強權英雄？搞陰謀駭客？

2019-04-12 19:35

英逮捕阿桑吉美國要求引渡 維基解密創辦人躲7年鬚髮全白

2019-04-12 19:34

為促進南蘇丹和平 教宗跪地親吻政治領袖鞋子

2019-04-12 18:42

巴基斯坦果菜市場驚傳炸彈攻擊 至少16死30傷

2019-04-12 17:18

影／網友驚呆！女童幫4.5公尺巨蟒擦藥 爸爸：不擔心

2019-04-12 16:50

蘇丹政變！「種族滅絕罪總統」巴席爾遭軍方逮捕

2019-04-12 14:45

掌國務委員長 金正恩地位更穩

2019-04-12 14:32

維基解密創辦人亞桑傑引渡美國 5月開庭

2019-04-12 14:31

差10公里登陸器墜毀 以色列登月夢碎

2019-04-12 13:33

影／踢走30年總統 迎來新獨裁者...蘇丹人由喜轉怒

2019-04-12 13:24

影／曾誇維基解密是寶藏 川普現改口裝傻被打臉

2019-04-12 13:20

失事F-35A戰機曾2度故障迫降 美日將聯手調查

2019-04-12 13:00

澳總理不給亞桑傑特殊待遇 厄瓜多逮捕亞桑傑助理

2019-04-12 11:54

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-09 08:43

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

丈夫失聯3日…妻開門驚見這畫面 聞味道發現是他

2019-04-13 10:51

為減輕母親負擔！女大生16萬喊價初夜 竟有60人競標

2019-04-12 18:36

美宣布加速部署5G計畫 川普：5G競賽美國一定要贏

2019-04-13 09:06

英國「最恐怖火車」飽覽海峽美景 忘記關窗恐淹死？

2019-04-12 20:09

分析師：蘋果出現7警訊 長期投資人要當心了

2019-04-12 22:45

影／亞馬遜證實！Alexa錄下用戶聲音 有人專門監聽

2019-04-12 17:58

獨裁者掰掰！中東北非強人接連垮 下一個難道是…

2019-04-13 10:00

印尼東部外海6.8淺層地震 當局發布海嘯警報

2019-04-12 22:19

報復川普！傳歐盟擬好對美200億歐元產品關稅清單　

2019-04-12 23:27

「湖中女神」每天泡湖水12小時 全是為了治病

2019-04-12 15:58

報案5次被指浪費警力兼罰款 英女慘遭割喉亡

2019-04-13 09:27

JDI正式宣布接受宸鴻、富邦等台陸聯盟注資800億日圓

2019-04-12 16:34

贏2.7億勁球 90歲老嫗告兒子理財不當

2019-04-12 18:50

影／白目男伸手摸獅 手臂差點被扯掉、性命垂危

2019-04-13 10:54

為促進南蘇丹和平 教宗跪地親吻政治領袖鞋子

2019-04-12 18:42

新聞眼／南韓勝利的果實 台灣吃得到嗎？

2019-04-12 23:43

華為訂單抵銷蘋果iPhone疲軟 我電子業吃大補丸

2019-04-12 22:42

影／網友驚呆！女童幫4.5公尺巨蟒擦藥 爸爸：不擔心

2019-04-12 16:50

北京減價1600億 馬來西亞東岸鐵路計畫復活

2019-04-12 23:50

男子遭牧羊犬咬傷生殖器 飼主卻辯稱：我家狗很乖！

2019-04-12 20:22

多少錢能讓你出賣朋友？研究：男性金額高於女性

2019-04-12 15:01

維基解密亞桑傑被捕 網友更關心：他的貓去哪了？

2019-04-12 21:59

特斯拉平價車 更難買了

2019-04-12 23:31

WTO終審大逆轉 南韓核食訴訟 日本敗訴

2019-04-12 23:43

體內器官全錯位 她卻能活到99歲

2019-04-12 17:34

他去年薪資僅8.1萬 但還是世界首富

2019-04-12 18:58

員工抱怨性騷擾和歧視 優秀主管這樣回⋯⋯

2019-04-13 10:28

俄女擅自闖入柵欄內餵熊 左手臂被咬斷慘需截肢

2019-04-13 12:45

川普推文慶祝：55%民調支持 福斯認錯：是反對啦

2019-04-12 17:59

影／政變後掌權僅一天！蘇丹軍方領袖宣布下台

2019-04-13 13:10

冰島超市不來自冰島 歐盟裁決為「冰島」破冰

2019-04-13 13:28

悲劇了！水炮禮迎接飛機 高壓水柱卻射進機艙

2019-04-13 13:56

川普法官姊姊閃電退休 疑逃避家族稅務詐欺調查

2019-04-12 17:42

股神巴菲特砲轟馬斯克：我覺得對他無須理喻

2019-04-12 21:09

日失事F-35A 曾二度故障迫降

2019-04-12 23:46

英國雇主對外語人力的需求增加 尤其是這個亞洲語言

2019-04-12 16:55

安倍將派特使帶親筆信訪中 拜會習近平

2019-04-12 22:11

退休金探長：體弱得無法工作卻窮得無法退休將成新常態

2019-04-12 17:04

公然鼓勵官員違法？川普：阻擋移民，若坐牢我會赦免你

2019-04-13 10:47

中國議題成為美國務卿訪拉美重點之一

2019-04-13 09:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top