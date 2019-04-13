冰島超市不來自冰島 歐盟裁決為「冰島」破冰

2019-04-13 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



歐盟智慧財產局5日宣布一項裁決，英國連鎖「冰島超市」（Iceland Foods）不得在歐盟境內單獨以「冰島」的字眼註冊商標。冰島外交部長索爾達森（Gudlaugur Thor Thordarson）表示樂見裁決結果，冰島超市則表示遺憾並計畫上訴。

冰島超市在2014年取得在歐洲使用「冰島」的商標名，冰島政府同年提告該超市，雙方因此陷入五年的訴訟爭議。歐盟智慧財產局最近的裁決，有望終結冰島超市創立以來與冰島持續近半個世紀的僵局。

英國知名連鎖品牌「冰島超市」創立於1970年，旗下逾800家分店共有2萬3000名員工，販售產品以冷凍海鮮食品為主。

無奈北歐國家冰島恰好有一部分銷往歐洲的出口也是冷凍魚類產品。「冰島超市」的商標讓冰島沒辦法將國家出口的產品標示屬於冰島或者由冰島生產。

冰島外交部和冰島旅遊發展局（Promote Iceland）提訟時表示：「本國企業無法在歐洲宣傳自己與原產地的關係，我們對冰島相當自豪，而且很喜歡這個正面的國家品牌。」

冰島政府也指出，冰島普遍被視為地理名詞，當局本就不該批准這個商標。

歐盟智慧財產局認同此看法，於是完全廢止「冰島超市」的商標。該局表示，此舉顯示歐洲國家消費者明白冰島屬於歐洲國家，而且冰島與歐盟國家除了地理位置接近外，還有歷史與經濟關係。

索爾達森對此裁決結果感到不意外，他強調這次的勝利對冰島出口業是一大里程碑，冰島以純淨與永續聞名，因此標示冰島產品的原產地頗具意義與價值。