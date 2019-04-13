影／政變後掌權僅一天！蘇丹軍方領袖宣布下台

2019-04-13 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



蘇丹軍方11日政變推翻掌權30年的總統巴席爾（Omar al-Bashir），但不過才一天時間，帶頭的副總統兼國防部長奧夫（Mohamed Ahmed Ibn Auf）就突然宣布下台。

奧夫指名督察長布爾漢中將(Abdel-Fattah Burhan Abdulrahman)接任軍事過渡理事會的領袖，稱許他能把船安全開到岸邊，並希望用下台換取軍方團結。

《美聯社》指出，身為巴席爾前盟友的奧夫是爭議人物，在2003至2008年的達佛衝突期間主管軍情單位，於2007年被美列入制裁黑名單。布爾漢聲譽良好，紀錄相對較乾淨，並未被控戰爭罪或遭國際通緝，亦是少數願意直接面對抗議群眾的將領。

聚集在首都喀土木的上萬名群眾熱烈慶賀奧夫下台，大喊「又倒台了」。帶頭發動抗爭的蘇丹專業人員協會(SPA)直指此係示威者的勝利，但示威者也體認到，軍方高層更迭帶來的差別不大，有人表示「革命才剛開始」。「我們很生氣，因為（軍方政變）是把賊換成同樣的賊。」一名法律系學生表示：「這群人不會給我們選舉或工作，國庫裡的錢只會流向軍人，不是花在人民身上。」

過渡軍政府的政治首長指出，他們沒打算死抱權力不放，也沒有解決危機的方案，只有人民才能決定蘇丹的未來。但軍方會維護公共秩序，絕不容認有人滋事。媒體指出，軍方將領似乎無意太快打開政黨競爭的大門。

軍方已經表明，不會把前總統巴席爾引渡國際刑事法庭（ICC）面對達佛衝突期間被控的戰爭罪與反人類罪指控，但他會在蘇丹國內受審。