厄瓜多7年花2億養亞桑傑 終難忍怪異的他

2019-04-13 13:30 世界日報 綜合12日電



忘恩負義行為怪異，厄瓜多不想再保亞桑傑。 美聯社 分享 facebook

厄瓜多11日突然終止對維基解密創辦人亞桑傑的七年庇護，將他趕出駐英大使館、任由英國警方將他逮捕，可能與厄瓜多新總統不爽遭爆料貪瀆、亞桑傑舉止怪異等有關。

厄瓜多在前總統葛雷亞（Rafael Correa）時代，因葛雷亞視亞桑傑為洩露美國機密文件的英雄，同意庇護亞桑傑，讓他待在倫敦的厄瓜多駐英國大使館。

但厄瓜多2017年換成總統莫雷諾（Lenin Moreno）上台後，他就不再看重亞桑傑，下令亞桑傑減少線上政治評論、不准亞桑傑在使館內使用滑板車，也不再幫亞桑傑清潔寵物貓。

厄換總統 態度丕變

最後幾個月曾進入使館探望過亞桑傑的一些友人表示，自從莫雷諾上台後，幾乎整個使館的人員都被撤換，甚至開除一名與亞桑傑往來密切的官員。他們還說，葛雷亞任內館員對亞桑傑相當友善，到莫雷諾時期，館員對亞桑傑就非常不客氣。

亞桑傑與厄瓜多間的關係惡化已久，部分原因與亞桑傑疑秘密在厄瓜多總統莫雷諾被控貪瀆一事上火上澆油。

而厄瓜多政府人員11日則公開形容亞桑傑在大使館期間令人難忍、忘恩負義等行為。厄瓜多政府說，他們在2012年到2018年間，光為養亞桑傑與相關保全等費用，就花了620萬美元（新台幣近2億元）。厄瓜多外長瓦倫西亞說：「亞桑傑堅持以受害者角色自居，真的很奇怪。」

瓦倫西亞表示，亞桑傑一直使用一支未向大使館登記的手機，還在1月時警告大使館說他安裝了緊急按鈕，當覺得生命有危險時就會作用。

厄瓜多內政部長羅莫也表示，亞桑傑會做出把糞便塗在大使館牆上這類怪異行徑。

瓦倫西亞告訴議員，大使館清潔人員形容亞桑傑待在使館期間有「非常不衛生的行徑」，但亞桑傑的律師將這些歸咎於他有「胃部毛病」。

亞桑傑的律師將這些歸咎於他有「胃部毛病」。 美聯社 分享 facebook

亞桑傑被捕 囚禁英最危險監獄

消息人士12日說，維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）即將關押在倫敦戒備森嚴的貝爾馬什（Belmarsh）監獄，這所監獄專門囚禁一些英國最惡名昭彰的罪犯；而身為澳洲公民的亞桑傑在英國突然遭捕，澳洲總理莫里森12日說，「他不會享有母國的特別待遇。」

「太陽報」報導，亞桑傑11日戲劇性地在厄瓜多駐倫敦大使館遭逮捕後，被送往萬茲渥斯區監獄（Wandsworth Prison）關押。澳洲外交部長潘恩表示，領事官員嘗試探視這名47歲的澳洲公民。

這所監獄位處倫敦東南區，因囚禁火車大劫案搶犯畢格斯（Ronnie Biggs）及號稱「英國最暴力囚犯」布朗生（Charles Bronson）等人，而成為英國最為人所知的監獄之一。

母國澳洲 畫清界線

另外，投入選戰僅24小時的澳洲總理莫里森12日說，亞桑傑獲得的協助將與其他在海外遇到困難的澳洲公民一樣，至於引渡則是「美國的事」。莫里森的對手修頓有望在5月18日選舉成為下一任澳洲總理，他也和此案畫清界線。「這是法律事件，將依法律系統解決，所以我不便再多說什麼。」

欲逃日本 同夥遭逮

另據Sonorama廣播電台報導，厄瓜多內政部長羅莫表示，亞桑傑一名親密夥伴試圖逃往日本，但11日在厄瓜多遭捕。厄瓜多媒體披露被捕者名為比尼（Ola Bini），稱他是一名從事網路隱私、資安和網站加密服務的軟體開發人員。