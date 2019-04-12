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維基解密亞桑傑被捕 網友更關心：他的貓去哪了？

2019-04-12 21:59聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

躲在英國倫敦的厄瓜多大使館近7年的「維基解密」創辦人亞桑傑，因厄國撤銷其庇護，11日在使館內被捕。但網友更關心的是「他養的貓呢？」

亞桑傑宣稱，這隻小貓是他的子女送來陪伴他的禮物，他2016年5月初為這隻小貓開了名為「使館貓」（Embassy Cat）的推特和Instagram帳號，上傳貓咪的照片並以「第一貓稱」的口吻發文。

網友也許不愛政治，但抵抗不了喵星人的魅力，推特和IG分別有3萬多及6000人追蹤。亞桑傑也透過貓咪帳號販賣T恤等商品募款，他曾說過，喚這隻貓叫「米奇」（Michi，據稱是厄瓜多方言的「貓」之意）或「喵斯楚」（Cat-stro，向古巴強人卡斯楚致意）。

不過，這兩個社群帳號自2018年3月及2017年3月後就沒有更新，亞桑傑被捕後，網友也關心起這隻貓的下落。

義大利共和報去年11月報導，在厄瓜多使館的警告下，亞桑傑已把貓送走。俄羅斯衛星通訊社11日報導，這隻貓去年已被亞桑傑的友人帶走。

紐約時報向厄瓜多使館詢問貓咪下落但未獲回應，去年厄瓜多曾對亞桑傑發出一連串警告措施，包括切斷網路、限制會客以及負起照顧貓咪的責任，包括妥善清潔和餵食，否則要把貓送去收容所。使館表示：「我們不是寵物店，這裡不能養寵物。」

曾訪過亞桑傑的紐約客雜誌記者透露，他根本不愛這隻貓，只把牠當作宣傳工具。

亞桑傑的貓去年7月底時坐在厄瓜多使館窗台上看著外頭。（路透）
亞桑傑的貓去年7月底時坐在厄瓜多使館窗台上看著外頭。（路透）
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亞桑傑和來訪的美國導演麥可摩爾（左）合照時，貓咪亂入鏡頭。（取自推特）
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亞桑傑的貓戴著領帶式項圈，相當可愛。（美聯社）
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亞桑傑為貓咪開設推特及IG帳號，上傳和小貓的互動照。（取自推特）
亞桑傑為貓咪開設推特及IG帳號，上傳和小貓的互動照。（取自推特）
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亞桑傑被捕後，網友紛紛關心可愛的「使館貓」下落。（取自推特）
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亞桑傑厄瓜多貓咪

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