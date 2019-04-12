英國雇主對外語人力的需求增加 尤其是這個亞洲語言

2019-04-12 16:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



最新研究顯示，德文在英國已取代法文，成為要求具備外語能力工作數量最高的語言。

CNBC報導，全球人力招募網站Indeed 10日公布一項研究，要求具備德語能力的工作數量在過去三年成長逾10%，相形之下，要求具備法語能力的工作數量僅增加1%。

據調查，西班牙文、波蘭文及阿拉伯文過去三年的外語工作需求萎縮，西班牙文下滑9.5%，波蘭文和阿拉伯文的需求則分別下滑28.83%和21.64%。

同時，在雇主要求具備外語能力的排行中，中文（包含廣東話）從排行第五升至第三，要求具備中文能力的工作數量自2016年起成長35.39%，過去三年來增幅居所有外語之冠；義大利文的需求也成長17.68%。

這項研究得自Indeed分析張貼在旗下網站數百萬項徵才廣告的工作需求。每月有逾2.5億人前往這個求職網站搜尋工作資訊。研究顯示，英國的德語工作需求在2016年6月舉行脫歐公投前達到高峰。

要求具備外語能力的工作總數在過去三年增加近3%，但Indeed指出，脫歐對外來移民的衝擊可能使英國就業市場出現「語言斷層」。根據英國國家統計局，目前來自歐盟的淨遷移人口降至十年來最低，可視為人才資料庫的歐語人才減少的訊號。

Indeed執行董事李查茲表示，「許多開出須具備多國語言能力工作條件的雇主感到愈來愈擔憂，因為更糟的局面即將來臨，包括英國教育體系培育出來的多國語人才愈來愈少，及脫歐前景不明可能使歐洲勞工對英國敬而遠之」。