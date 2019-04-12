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影／網友驚呆！女童幫4.5公尺巨蟒擦藥 爸爸：不擔心

2019-04-12 16:50聯合報 記者張君堯╱即時報導

印尼有支影片最近在網路爆紅，可以看到一位小女孩溫柔的幫一條長達4.5公尺的緬甸蟒蛇擦藥。女孩的父親拍下這支影片上傳到網路，網友紛紛驚訝於小女孩的勇氣。

《Newsflare》報導，今年3歲的瑪哈拉尼（Maharani）先前就因為幫自己的寵物鱷魚刷牙的影片爆紅，受訪時瑪哈拉尼的父親表示，自己的工作是負責照顧受傷的外來種動物，女兒因此才跟動物們變得如此親近。瑪拉哈尼一直以來都在為受傷的動物治療，甚至從兩歲開始就與具有危險性的爬蟲類接觸。

影片中可以看到瑪哈拉尼正在幫懷中的蟒蛇治療口炎以及口腔潰瘍，她用棉花棒將藥塗抹在蟒蛇的牙齦上，最讓人驚訝的是，這條蟒蛇是長達4.5公尺的緬甸巨蟒，一般人避之唯恐不及。

當瑪哈拉尼的父親被問到關於小孩的安全時，他說道：「我明白其他人怎麼想，我承認我有時也會擔心，但在看到她與動物的互動之後，那些可怕的感覺就消失了，瑪哈拉尼第一次和野生動物玩耍時，我總是在一旁看著並告訴他該如何做，但是現在，她已經明白面對不同動物該做些什麼。」

每當瑪哈拉尼要治療動物時，她就會大哭，不知為何這時動物就會開始順從。她的父親說道：「要幫一支口腔潰爛的蟒蛇擦藥是非常困難的，因為動物感受到壓力時不會想被觸碰。當我的母親碰到那條蟒蛇時，牠馬上緊緊纏繞在我母親的手上。但是當瑪哈拉尼照顧牠時，蟒蛇就放鬆下來，說實話，現在我根本不會擔心瑪哈拉尼跟野生動物玩耍，我不知道為什麼但是我信任她，動物也一樣信任瑪哈拉尼。」

今年3歲的印尼小女孩瑪哈拉尼正溫柔的幫蟒蛇擦藥，女孩的父親拍下這支影片上傳到網路...
今年3歲的印尼小女孩瑪哈拉尼正溫柔的幫蟒蛇擦藥，女孩的父親拍下這支影片上傳到網路引起討論。路透/Newsflare
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