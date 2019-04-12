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厄國總統也遭維基洩密 忍無可忍取消阿桑吉庇護

2019-04-12 19:39世界日報 編譯黃秀媛／綜合11日電

維基解密創辦人阿桑吉當初打扮成騎摩托車的信差進入倫敦的厄瓜多大使館時，包括他自己在內，沒有人想到要過將近七年，他才會離開這座大使館。

2012年6月阿桑吉已使盡每一種合法途徑，以免被引渡到瑞典面對兩名婦女對他提出的強暴和性攻擊指控。他也怕因洩露美國大批機密文件被交給美國。此時厄瓜多向他伸出援手。當時的厄瓜多左翼總統柯瑞亞有意讓美國難堪，而提供庇護。

這幾年厄瓜多政府不斷衡量庇護阿桑吉的利弊，這種高風險的外交運作也使這個南美小國與美國這個最重要的夥伴陷於對立。

2017年溫和派的莫雷諾當選厄瓜多總統後，情勢迅速改觀。亟於與美國改善貿易和其他關係，並對阿桑吉的強勢傲慢忍無可忍的厄瓜多，據信維基解密把莫雷諾的個人料資交給反對黨，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，厄瓜多11日終於決定把人交出來。

事實上最近幾年厄瓜多對這個貴賓愈來愈頭痛。維基解密2016年公布民主黨全國委員會的大批電郵，使厄瓜多與阿桑吉的緊張關係表面化。大使館以他用網路干預美國選舉為由，暫時斷絕他的網路連線。

2018年1月厄瓜多讓阿桑吉成為厄瓜多國民，以期解決僵局，可是英國拒絕厄瓜多要它承認阿桑吉是外交官的要求。

厄瓜多去年再度切斷阿桑吉的網路連線，宣稱他違反不干預其他國家的協議。莫雷諾也下令撤除柯瑞亞為保護阿桑吉花幾百萬英鎊設立的額外安全措施，並表示阿桑吉最後必須離開大使館。阿桑吉在10月控告東道主，宣稱他們對他提出的居留條件違反他的根本權利和自由。

阿桑諾即將被趕出大使館的風聲已傳了幾天。維基解密10日召開記者會，宣稱它發現大使館對阿桑吉施行監視，導致私人的法律和醫療資料遭到兜售，企圖藉此勒索。

11日上午厄瓜多終於失去耐性，取消對阿桑吉的庇護，使英國得以把他逮捕。專家說，厄瓜多人早已不滿供養阿桑吉的費用，以及他毫不感激的態度。

厄瓜多大使館維基解密

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