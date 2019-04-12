揭露25萬份機密 阿桑吉抗強權英雄？搞陰謀駭客？

2019-04-12 19:35 世界日報 編譯中心／綜合11日電



維基解密現任總編輯漢森(右)和律師羅賓森在倫敦法院外面聲援阿桑吉，並拉起美國國旗蓋住阿桑吉嘴的海報，象徵言論不自由。 (路透) 分享 facebook 維基解密網站(Wikileaks)創辦人阿桑吉(Julian Assange)一直是個爭議人物，支持者認為他公開美國政府電文，揭露美國在阿富汗、伊拉克等地的機密軍事行動和暗中抓人刑求等作為，是對抗強權的英雄，反對者則認為他只是個試圖逃避司法制裁的陰謀論者。

47歲的阿桑吉1971年在澳洲昆士蘭省湯斯維爾市出生，他自稱成長過程有如遊牧民族，到處轉學讀過37間學校，才在墨爾本定下來。

揭露美軍機密行動 讓美丟盡顏面

阿桑吉青少年時代就展露電腦天分，他著迷於駭客行為，曾因駭客犯行25度認罪，但每次都繳罰金了事。

2006年他和一群社運人士及電腦專家創辦維基解密網站，提供「吹哨者」發布機密資料的管道。2010年，維基解密先發布了美軍直升機在巴格達對記者和平民開火畫面，以及大批美軍在阿富汗、伊拉克機密軍事行動文件，隨後又發布25萬份美國機密外交電文，暴露美國外交人員對各國領袖的批評，讓美國顏面盡失。

全球反戰人士、人權運動者和不少媒體一開始都積極和維基解密合作，讚賞他揭露強權國家的不法行為，是言論自由表率。

不過，維基解密後來將一些機密文件完整公布，包括線民身分、情報收集手法、重要基礎設施位置全都見光，美國政府批評阿桑吉此舉讓許多人身陷險境，一些媒體也開始跟他劃清界線。

想傷害柯林頓 大選暗助川普

2016年阿桑吉疑似和俄羅斯合作，公布俄國駭客從美國民主黨總統候選人喜萊莉．柯林頓電腦中竊得的資料，有如暗助柯林頓的對手川普。許多人無法理解阿桑吉的動機，他則說他想傷害柯林頓，但他否認這些資料來自俄國。

阿桑吉2016年6月起躲進厄瓜多駐倫敦大使館，逃避瑞典的性侵案指控，他否認犯案，指瑞典想藉此案將他交給美國。躲了七年他還是落入英國警方手中，難逃美國的引渡要求。美國司法部表示將以密謀取得美國機密電腦資料的罪名起訴他，阿桑吉一旦被送往美國，最高將面臨五年監禁。

史諾登「新聞自由最黑暗一天」

對此，目前流亡俄國、曾揭密美國「稜鏡計畫」的前中情局雇員史諾登(Edward Snowden)透過推文表示，這是「新聞自由史上最黑暗的一天」。