英逮捕阿桑吉美國要求引渡 維基解密創辦人躲7年鬚髮全白

2019-04-12 19:34 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合11日電



維基解密創辦人阿桑吉2012年8月在厄瓜多駐英國大使館陽台發表談話。(美聯社) 美聯社 分享 facebook 維基解密網站(Wikileaks)創辦人阿桑吉(Julian Assange)在厄瓜多駐倫敦大使館躲藏七年後，11日被英國警方進入大使館逮捕，美國政府隨即以2010年密謀侵入國防部電腦的控罪，予以起訴，並向英國申請引渡他至美國受審。

「紐約時報」與「華爾街日報」報導，厄瓜多政府撤銷先前給予阿桑吉的公民資格，把他從大使館趕出去，等於不再提供庇護，讓英國警方得以進入大使館抓人。

鬚髮全白、一臉狼狽的阿桑吉被警方上銬，拖出使館時高喊著說：「要反抗川普政府的企圖。英國必須反抗。」

川普總統在2016年競選時，因維基解密披露大批不利民主黨候選人柯林頓的電郵，數度大讚維基解密說：「我愛維基解密。」

在阿桑吉被捕後幾個小時，美國司法部公布了對他的起訴書，罪名是密謀駭進軍方電腦網路，檢方認為這是「美國史上最大一宗機密資訊遭竊事件之一」。

在厄瓜多過去總統大選期間，阿桑吉的命運曾是左右兩派候選人激辯的議題；近期厄瓜多當局對阿桑吉怨言愈來愈多，從最近維基解密公布的內容干涉他國內政，到阿桑吉未維持廁所清潔等個人問題都有，最終使得厄瓜多無法再容忍。

在倫敦一個地區法院聽審時，法官史諾(Michael Snow)判決阿桑吉違反保釋有罪，該保釋是針對多年前瑞典調查他涉及性侵的訴訟，儘管該調查早已結案 。史諾法官只簡短提及美方對他的起訴書，而美國政府必須在6月12日前向英國申請引渡阿桑吉。

阿桑吉表示，他將對抗美國的引渡令，法界專家認為這場法律大戰將拖上數年，他很可能以美國有政治動機而非合理的法律考量，為自己留在英國抗辯。

阿桑吉獲得前美國陸軍情報分析師曼寧(Chelsea Manning)提供的資料後，於2010年透過維基解密公開了數十萬份的美國機密外交及軍方文件；歐巴馬政府與川普政府的資深官員一再考量，是否該以刑事罪名起訴他，迫使維基解密關門。

曼寧由於洩漏機密文件，已於2013年的軍法審判中被定罪。

報導指出，司法部一直不確定如何控告阿桑吉，因為他的行為涉及洩漏美國政府機密，又有新聞工作，而言論自由一般是受到美國憲法第一修正案的保障。

檢方在起訴書中似乎只將焦點鎖定在阿桑吉被控破解國防部檔案內儲存的密碼，該檔案是由曼寧提供。若密謀罪名成立，最高刑期是五年監禁。

此外，維吉尼亞州一個大陪審團仍在調查阿桑吉，因此他還可能被其他罪名起訴。