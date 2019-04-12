親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
貿易戰風雲再起
英脫歐大限延後
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

狂喜！Uber司機收到通知美總公司將分紅 最多30萬

司法改革不含律師？兩德統一後 律師轉任的難題

影／踢走30年總統 迎來新獨裁者...蘇丹人由喜轉怒

2019-04-12 13:24聯合報 記者張君堯╱即時報導

蘇丹11日發生軍事政變，在位30年的總統巴席爾（Omar al-Bashir）遭推翻軟禁。蘇丹副總統兼國防部長宣布解散政府、暫停憲法，由軍事委員會掌權進行兩年過渡期，消息讓聚集在首都喀土木上萬名群眾由歡喜轉變為不滿。他們不理會軍方頒布的宵禁，繼續街頭示威要求成立民選政府，外界擔心可能爆發多方衝突。

蘇丹國防部長奧夫（Mohamed Ahmed Ibn Auf）11日向全國發表電視演說，表示軍方已經逮捕巴席爾，組成「臨時政府」，國家將進入長達2年監管的「過渡期」，結束後再進行「自由且公平」的選舉。最後宣布全國進入緊急狀態，為期3個月。

30年前同樣以軍隊推翻政府的巴席爾落得相同下場，諷刺的是，奧夫在過去30年幾乎參與了巴席爾的所有惡行，由他來接掌大權，形同換湯不換藥。《CNN》報導，在政變發生後，原先興高采烈的場面突然停止了，軍方宣布巴希爾下台後不久就開始效忠奧夫，抗議人士在首都高呼：「我們要推翻伊本·奧夫！」

反巴席爾組織「Girifna」領導人之一的庫卡（Hajouj Kouka）表示，蘇丹人民反對軍方接管政權，主張要由專業官僚組成臨時政府，展開為期4年的民主轉型。庫卡說：「軍方應該要保護我們，而不是統治我們。」並承諾會繼續示威抗議。

由於通膨導致物價飆漲，蘇丹民怨將矛頭指向巴希爾，近來連續多日出現大規模示威，遭到巴席爾鐵腕鎮壓，但先前無人料到軍方會發動政變。

奧夫上任後公布多項措施，包括：凍結憲法、封鎖邊界以及領空，解散蘇丹的內閣、國民議會和市政機構，司法機構、公訴機關和大使館則保持正常運作。此外他也宣布，釋放因反政府示威而被逮捕的政治犯，被認為是拉攏人心之舉。

蘇丹11日發生軍事政變，在位30年的總統巴席爾（Omar al-Bashir）遭...
蘇丹11日發生軍事政變，在位30年的總統巴席爾（Omar al-Bashir）遭推翻軟禁。蘇丹副總統兼國防部長宣布解散政府、暫停憲法，由軍事委員會掌權進行兩年過渡期，聚集在首都喀土木上萬名群眾由歡喜轉變為不滿，他們不理會軍方頒布的宵禁，繼續街頭示威要求成立民選政府，外界擔心可能爆發多方衝突。路透
分享

蘇丹國防部

相關新聞

影／曾誇維基解密是寶藏 川普現改口裝傻被打臉

2019-04-12 13:20

只差十公里！以色列「創世紀號」降落月球功敗垂成

2019-04-12 10:07

失事F-35A戰機曾2度故障迫降 美日將聯手調查

2019-04-12 13:00

蘇丹政變！「種族滅絕罪總統」巴席爾遭軍方逮捕

2019-04-12 12:44

澳總理不給亞桑傑特殊待遇 厄瓜多逮捕亞桑傑助理

2019-04-12 11:54

南韓國家級山火災難：「老三台」失格的新聞報導？

2019-04-12 10:00

「日本製造」就是好？砸大錢自己裝F-35 試駕卻慘摔...

2019-04-12 10:00

南韓江原道大火：「史上最惡山火」為何失控？

2019-04-12 08:30

金正恩再被推舉為國務委員長 地位益加穩固

2019-04-12 07:02

納坦雅胡勝選 不道德的權力咆哮

2019-04-12 04:21

厄瓜多：撤銷亞桑傑外交庇護前 不知有引渡要求

2019-04-12 04:20

蘇丹在位30年總統下台 軍方接管政權

2019-04-12 00:03

對抗強權英雄？逃避制裁狗熊？ 亞桑傑評價兩極

2019-04-11 23:59

面臨引渡美國威脅 亞桑傑在倫敦出庭

2019-04-11 23:46

墮胎除罪數十年 法國仍有生育與生命難題

2019-04-11 23:18

亞桑傑疑遭偷拍性愛光碟 波霸女星忙撇清

2019-04-11 23:14

當駭客認罪25次罰款了事 亞桑傑這回難逃美國大牢

2019-04-11 22:53

亞桑傑被捕時 喊的是這個人的名字

2019-04-11 22:14

維基解密創辦人蝸居7年狼狽被捕 厄瓜多：忍無可忍

2019-04-11 22:00

蘇丹國防部長：總統遭羈押 軍方接掌國家

2019-04-11 21:54

厄瓜多稱行使主權撤銷庇護亞桑傑 美提引渡要求

2019-04-11 21:49

砲火四射得罪各方 維基解密創辦人恐遭美英瑞典追訴

2019-04-11 19:57

蘇丹總統下台 軍事總部外靜坐抗議進入第6天

2019-04-11 19:56

印度大選 投票敵對政黨互丟石塊砸死人

2019-04-11 18:05

厄瓜多使館躲了近7年 維基解密創辦人亞桑傑終被捕

2019-04-11 17:49

曼谷酒店大火 起火點在商場地下樓層

2019-04-11 17:24

掌權30年的蘇丹總統巴席爾被逼下台 遭軍方軟禁

2019-04-11 17:19

金正恩權力更穩固 看這個地方就知道

2019-04-11 16:46

印度大選投票 在野黨魁頭部7度遭雷射光點鎖定

2019-04-11 16:34

蘇丹總統下台 軍事委員會接管權力

2019-04-11 16:14

蘇丹傳政變 在位30年總統逃往沙烏地阿拉伯

2019-04-11 15:55

蘇丹疑發生政變！國營電視台稱軍方將宣布重要聲明

2019-04-11 14:57

南韓社會重大里程碑：禁令違憲66年 女性將獲准墮胎

2019-04-11 14:53

日企2020年發射衛星 清太空垃圾

2019-04-11 14:42

防被駭、蒐敵情 太空爭霸戰軍事化

2019-04-11 14:41

交通空汙年害400萬童氣喘 台灣排全球第4慘

2019-04-11 14:35

美擬延長裁武條約 盼大陸加入

2019-04-11 14:34

影／日本奧運大臣又失言被轟下台 白目發言紀錄一覽

2019-04-11 13:26

影／曼谷中央世界百貨失火 男子跳8樓逃命摔死

2019-04-11 12:01
看更多

熱門文章

鑲滿「200萬顆水鑽」的藍寶堅尼 車主竟是24歲霸氣正妹設計師！

2019-04-11 19:33

維基解密創辦人蝸居7年狼狽被捕 厄瓜多：忍無可忍

2019-04-11 22:00

厄瓜多使館躲了近7年 維基解密創辦人亞桑傑終被捕

2019-04-11 17:49

「日本製造」就是好？砸大錢自己裝F-35 試駕卻慘摔...

2019-04-12 10:00

太空人身體變化 返地球後有一小部分無法復原！

2019-04-12 08:57

南韓禁福島水產案大逆轉 WTO判日本敗訴

2019-04-12 05:44

影／世界最大洞穴可容紐約市 英探險隊發現超深地下河

2019-04-11 17:43

只差十公里！以色列「創世紀號」降落月球功敗垂成

2019-04-12 10:07

亞桑傑被捕時 喊的是這個人的名字

2019-04-11 22:14

蘇丹疑發生政變！國營電視台稱軍方將宣布重要聲明

2019-04-11 14:57

Google十大熱搜存錢問題 理財師教你三步達標

2019-04-11 17:14

日鎌倉市新法上路 「灌籃高手」名場景禁危險攝影

2019-04-11 15:54

亞桑傑疑遭偷拍性愛光碟 波霸女星忙撇清

2019-04-11 23:14

影／她油門當剎車踩暴衝健身房 爺連人帶機噴飛　

2019-04-11 20:45

遭同學丟食物羞辱：她什麼都吃 122公斤女健康飲食14個月瘦一半

2019-04-11 16:24

新加坡時尚新地標 星耀樟宜試營運首度亮相

2019-04-11 17:40

砲火四射得罪各方 維基解密創辦人恐遭美英瑞典追訴

2019-04-11 19:57

「家門外擠滿觀光客」 巴黎打卡聖地彩虹社區怒下逐客令

2019-04-11 16:42

金正恩權力更穩固 看這個地方就知道

2019-04-11 16:46

對抗強權英雄？逃避制裁狗熊？ 亞桑傑評價兩極

2019-04-11 23:59

中國大陸37機構被美商務部列為危險名單

2019-04-11 15:13

蘇丹傳政變 在位30年總統逃往沙烏地阿拉伯

2019-04-11 15:55

維基解密創辦人亞桑傑躲7年被捕 美國要求引渡

2019-04-12 00:36

蘇丹國防部長：總統遭羈押 軍方接掌國家

2019-04-11 21:54

厄瓜多稱行使主權撤銷庇護亞桑傑 美提引渡要求

2019-04-11 21:49

貝佐斯向零售同業下戰帖：最低工資比照亞馬遜，敢嗎？

2019-04-11 21:34

16歲日男私製炸藥被捕 曾嘗試家中提鍊鈾販賣

2019-04-11 16:22

中產階級好苦 成經濟地雷

2019-04-12 02:07

印度大選投票 在野黨魁頭部7度遭雷射光點鎖定

2019-04-11 16:34

掌權30年的蘇丹總統巴席爾被逼下台 遭軍方軟禁

2019-04-11 17:19

Uber近三年營業虧損達100億美元 去年淨利9.97億美元

2019-04-12 08:00

厄瓜多：撤銷亞桑傑外交庇護前 不知有引渡要求

2019-04-12 04:20

英副外相：英國挺台參與世界衛生大會

2019-04-12 08:51

「廁所遭人入侵！」警攜槍帶警犬救援 結果笑翻眾人

2019-04-12 13:42

當駭客認罪25次罰款了事 亞桑傑這回難逃美國大牢

2019-04-11 22:53

蘇丹總統下台 軍事委員會接管權力

2019-04-11 16:14

美中協商達共識 將設「執行辦公室」

2019-04-12 02:08

男女澡堂裡的小鴨神反差 網笑：男生就是長不大

2019-04-11 16:48

美股小幅收低 成長疑慮抵銷樂觀經濟數據

2019-04-12 06:53

南韓社會重大里程碑：禁令違憲66年 女性將獲准墮胎

2019-04-11 14:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top