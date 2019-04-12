影／踢走30年總統 迎來新獨裁者...蘇丹人由喜轉怒

2019-04-12 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張君堯 ╱即時報導



蘇丹11日發生軍事政變，在位30年的總統巴席爾（Omar al-Bashir）遭推翻軟禁。蘇丹副總統兼國防部長宣布解散政府、暫停憲法，由軍事委員會掌權進行兩年過渡期，消息讓聚集在首都喀土木上萬名群眾由歡喜轉變為不滿。他們不理會軍方頒布的宵禁，繼續街頭示威要求成立民選政府，外界擔心可能爆發多方衝突。

蘇丹國防部長奧夫（Mohamed Ahmed Ibn Auf）11日向全國發表電視演說，表示軍方已經逮捕巴席爾，組成「臨時政府」，國家將進入長達2年監管的「過渡期」，結束後再進行「自由且公平」的選舉。最後宣布全國進入緊急狀態，為期3個月。

30年前同樣以軍隊推翻政府的巴席爾落得相同下場，諷刺的是，奧夫在過去30年幾乎參與了巴席爾的所有惡行，由他來接掌大權，形同換湯不換藥。《CNN》報導，在政變發生後，原先興高采烈的場面突然停止了，軍方宣布巴希爾下台後不久就開始效忠奧夫，抗議人士在首都高呼：「我們要推翻伊本·奧夫！」

反巴席爾組織「Girifna」領導人之一的庫卡（Hajouj Kouka）表示，蘇丹人民反對軍方接管政權，主張要由專業官僚組成臨時政府，展開為期4年的民主轉型。庫卡說：「軍方應該要保護我們，而不是統治我們。」並承諾會繼續示威抗議。

由於通膨導致物價飆漲，蘇丹民怨將矛頭指向巴希爾，近來連續多日出現大規模示威，遭到巴席爾鐵腕鎮壓，但先前無人料到軍方會發動政變。