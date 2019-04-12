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影／曾誇維基解密是寶藏 川普現改口裝傻被打臉

2019-04-12 13:20聯合報 記者周辰陽╱即時報導

維基解密」創辦人亞桑傑被厄瓜多總統莫雷諾撤銷庇護後，11日被獲邀進入使館的倫敦警方逮捕，結束2487天的自我流放生涯，隨後被倫敦法院判決違反保釋規定有罪，美國已向英國請求將他引渡受審。

現場畫面可以看到，雙手上銬的亞桑傑被數名強壯的便衣警官抬出厄瓜多使館，押上警備車。他的頭髮和落腮鬍皆已變灰變白，身體虛弱，但情緒激動，據稱他被抬出使館前後分別喊出「這是違法的，我不會離開」、「你們不可以這麼做」、「英國必須抵抗」。

美國政府的一位律師告訴CNN，倫敦警方在當地時間9時15分進入厄瓜多使館，厄國大使10點整面告亞桑傑庇護已被撤銷。便衣警官試圖表明身分，但亞桑傑月過他們想逃回房間，最終於10時15分被捕。由於他不停抗拒，便衣警官才強行抬走他，接著直接被押到警局正式逮捕。

47歲的亞桑傑為澳洲籍，2006年創辦專門公開機密文件與影像的「維基解密」，2010年公布美軍士兵曼寧自軍方電腦取得的逾25萬筆美國外交電文，揭露美方官員批評外國元首、關注議題及政治運作等內幕。儘管聲名大噪，亞桑傑也控共謀侵入電腦竊密，如果被判有罪，最高可處5年有期徒刑。

在2016年美國總統大選期間，亞桑傑涉嫌協助俄羅斯出手干擾選情，公布疑似俄國駭客從民主黨總統候選人柯林頓電腦竊得的資料。亞桑傑指出，他的確想傷害柯林頓，但他否認這些資料來自俄國。

在這件事上或多或少嘗到甜頭的川普，在2016年競選總統時，也曾多次提到維基解密踢爆柯林頓相關內幕。《衛報》指出，C-SPAN的轉播紀錄上，川普至少提過44次維基解密。不過現在被問到此事，川普卻改口稱「我不知道什麼維基解密，不是我的事情」，歐美媒體也紛紛調出過去畫面來打臉。

亞桑傑的英國委任辯護律師羅賓森（Jennifer Robinson）已辦理會見，並轉告亞桑傑感謝支持者。羅賓森表明，將全力奮戰阻止引渡，以免創下任何記者可能因「公布美國可信資訊」而遭美方檢控的「危險先例」。但反面意見認為，亞桑傑涉嫌駭客犯罪行為，已經超出新聞倫理的範疇，因此不涉及危害言論自由。

2016大選時，川普或多或少受惠於維基解密爆料對手柯林頓的內幕。當時他曾說「我愛...
2016大選時，川普或多或少受惠於維基解密爆料對手柯林頓的內幕。當時他曾說「我愛維基解密，它就像寶藏」。現在他改口稱一無所知，歐美媒體紛紛調出當時畫面打臉。C-SPAN轉播紀錄顯示，他提及維基解密至少44次。美聯社
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亞桑傑維基解密柯林頓

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