失事F-35A戰機曾2度故障迫降 美日將聯手調查

2019-04-12 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本航空自衛隊一架F-35A戰機9日進行夜間訓練時在青森縣以東太平洋海域墜毀。防衛省11日在眾議院總務委員會會議上透露，該架戰機曾兩次在飛行中發生故障並緊急著陸，兩次都在更換相關零部件後確認沒有異常。

防衛大臣岩屋毅12日在內閣會議後記者會中表示，將針對失事戰機過去2次故障緊急迫降與這次墜毀的關連性展開調查。他表示，事故調查不能沒有美國的協助支援，將對此展開協調。對於去年12月內閣會議通過追加購置105架F-35戰機的方針，他表示，現階段未考慮改變。

F-35是美國最先端匿蹤戰機，日方對中、俄收集機體殘骸高度警戒，為保全最新銳戰機情報，美軍也特例派艦參與搜救。

失事的F-35A戰機隸屬青森縣三澤基地，是由三菱重工國內製作的一號機。9日晚間與其他三架同型機進行夜間對戰機戰鬥訓練失聯。日方在海上發現了殘破尾翼，研判航空自衛隊失聯的F-35A匿蹤戰機已墜毀，這是全球F-35A戰機墜毀首例。飛行員仍下落不明。日方將發現殘破機體全數回收，今早更派出潛艦救難艦前往現場海域，展開海中搜索，希望能盡快鎖定地點，打撈沉入海中的機體。

共同社等日媒報導，根據防衛省說明，兩次故障分別發生在2017年6月、2018年8月。第一次發生是製造商美國洛克希德馬丁公司在部署前試飛過程，戰機從愛知縣名古屋機場起飛後，機體冷卻系統相關報警裝置啟動；第二次是在部署到航空自衛隊三澤基地後的飛行中，機體一部分出現某種故障。儘管兩次都處於可飛行狀態，但仍從確保安全的角度仍緊急著陸。

此外，還有另一架F-35A於2018年4月在空自岐阜基地上空飛行時，座艙罩可能未上鎖的指示燈亮起，該機隨後緊急迫降名古屋機場緊急著陸，但在隨後的檢查中查明原因是誤啟動。

防衛省方面表示，對於上述故障均已向相關地方政府做出說明。